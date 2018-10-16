Не политик, а бизнес-тренер: Ирина Хакамада впервые выступит в Минске

Попытка Ирины Хакамады-политика выступить в Минске была не самой удачной – ее и Бориса Немцова не впустили в Беларусь. Ожидать второго визита пришлось ровно 16 лет. Буквально через несколько дней в столичном Дворце спорта в рамках форума «Бизнес-Пробуждение 2.0», организованного при поддержке «Альфа-Бизнеса», выступит Ирина Хакамада – бизнес-тренер.

Тогда, в начале двухтысячных Ирина Хакамада была одним из ярчайших российских политиков. Сегодня ее заслуженно вносят в число самых стильных и эффективных спикеров и экспертов по бизнес-переговорам, а книги Ирины стали бестселлерами. В Минске она выступит с одним из наиболее ярких мастер-классов – «Айкидо деловых переговоров».

«Если есть результат, то ты — сильная личность; если, кроме разговоров, в сухом остатке не остается ничего — это свидетельство слабости. Принцип айкидо-переговоров заключается в том, что разговаривать нужно так, чтобы дать противнику проявить агрессию или слабость. До тех пор, пока он не показывает ни того, ни другого, добиться своей цели сложно», – утверждает Хакамада. Именно об этом – как повлиять на эмоциональное состояние оппонента, распознать манипуляцию, защититься от психологического давления – расскажет Ирина минской аудитории.

«Составляя проект контракта (или внося поправки в контракт партнера), добавляйте позиции, которые вы готовы уступить, но прописывайте их очень ярко, очень жестко. Это ваши ‟красные слоны”. Их вы обсуждаете и торгуетесь до беспредела. Это может длиться 2-3 часа, а потом вы их уступаете. И, наоборот, то, что для вас важно, должно быть меленьким, спокойненьким, и обсуждаться в конце, как что-то незначительное. Так вы фактически обманули своего оппонента. Он, подписывая эту мелочь, будет радоваться, что ‟красных слонов” отбил. На самом деле, это игра, которую вы подготовили», – и это один из приемов того самого айкидо деловых переговоров от Ирины Хакамады.

Еще одной звездой форума «Пробуждение 2.0» станет мультимиллионер Оскар Хартманн, 35-летний бизнесмен, основатель более 10 компаний с общей капитализацией свыше $5 млрд и личным состоянием около $300 млн. Оскар выступит с мастер-классом «Путь от идеи к миллиарду». Треть этого пути бизнесмен уже прошел.

Также в число топ-спикеров форума войдут основатель «Бизнес молодости» Михаил Дашкиев, основатель самого крупного в СНГ сообщества интернет-предпринимателей Genius Marketing Олесь Тимофеев и основатель компании #Grebenuk Resulting, эксперт по продажам и автор самого дорогого и востребованного в РФ курса «Реальный отдел продаж» Михаил Гребенюк. Все спикеры выступят в Беларуси впервые.

Конференция по росту и развитию предпринимателей «Бизнес-Пробуждение 2.0» состоится 10 ноября в минском Дворце спорта. Ожидается, что ее участниками станут более 3000 бизнесменов из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Организаторы обещают 9 часов практического контента и обучения работающим в современных условиях бизнес-инструментам.