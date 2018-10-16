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Депутат от КПРФ а заявила, что власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить народ

17.10.2018 10:56 — Разное | UDF  
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Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом. Дума — место для дискуссий, а не для популизма, сказал Володин.

Депутат от КПРФ Ольга Алимова заявила, что власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ. Это порождает в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, считает Алимова.

 
 
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Спикер Госдумы Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом.
 
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