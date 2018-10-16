Депутат от КПРФ а заявила, что власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить народ



Вячеслав Володин

Спикер Госдумыобвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом. Дума — место для дискуссий, а не для популизма, сказал Володин.Депутат от КПРФзаявила, что власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ. Это порождает в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, считает Алимова.