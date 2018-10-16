Доллар подешевел до минимума почти за три недели в начале торгов 17 октября

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По данным портала banki24.by на 10:03:Средневзвешенный курс доллара снизился всего на 0,0011 рубля до 2,1101 BYN/USD.Доллар падает уже седьмой раз подряд.Средневзвешенный курс евро опустился лишь на 0,0003 рубля до 2,4455 BYN/EUR.Средневзвешенный курс российского рубля вырос сразу на 0,0099 рубля до 3,2310 BYN/100 RUB.