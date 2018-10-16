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В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки
Новости Беларуси. В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки.
Как
По информации очевидцев, пассажиров просили воспользоваться наземными видами транспорта.
Как сообщает МВД, было использовано специальное средство «Фонтан» для обезвреживания взрывоопасных предметов. На место выбыла саперно-пиротехническая группа.
Спустя некоторое время – в 10.29 – станцию «Октябрьскую» открыли для пассажиров после проверки бесхозной сумки. Сейчас метро работает в штатном режиме.
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Новости Беларуси. В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки. Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в Twitter, инцидент...
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