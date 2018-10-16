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В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки

17.10.2018 10:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки.

Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в Twitter, инцидент произошел семнадцатого октября в 9.19. На платформе станции была обнаружена большая бесхозная сумка. «Октябрьская» была закрыта для пассажиров в 9.37. Поезда следовали без остановки. На место были вызваны правоохранители.

В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки

По информации очевидцев, пассажиров просили воспользоваться наземными видами транспорта.

Как сообщает МВД, было использовано специальное средство «Фонтан» для обезвреживания взрывоопасных предметов. На место выбыла саперно-пиротехническая группа.

Спустя некоторое время – в 10.29 – станцию «Октябрьскую» открыли для пассажиров после проверки бесхозной сумки. Сейчас метро работает в штатном режиме. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске станция метро «Октябрьская» была закрыта из-за бесхозной сумки. Как сообщает Минский метрополитен на своей странице в Twitter, инцидент...
 
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