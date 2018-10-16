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Призраки на дорогах. Какие иллюзии возникают на осенних ночных трассах?

17.10.2018 10:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Призраки на дорогах. Какие иллюзии возникают на осенних ночных трассах?
shutterstock.com

Осенняя дорога таит в себе немало опасностей. По ночам температура понижается ниже четырех градусов тепла. В низинах встают туманы, возможно образование легких наледей. Цвета растительности меркнут, и обочина визуально сливается с асфальтом, а издалека конфигурации трассы перестают читаться столь же отчетливо, как летом. Мир меняется, и все вокруг уже идет вразрез с привычными летними пейзажами. Не привыкшие к природным метаморфозам водители попадают в неприятные ситуации. Как же от них защититься? 

Призраки на дорогах. Какие иллюзии возникают на осенних ночных трассах? Почему нельзя тормозить перед ямами?

Блуждающие огни 

Самый распространенный обман — эффект исчезающей машины. Порой при поездках в ночи видишь, как где-то вдали мелькают белые огни фар, а затем пропадают в темноте. Кажется, что встречная машина съехала с трассы и давно уже припарковалась в какой-нибудь деревне. Идешь на обгон, и тут же из небытия выскакивают те самые зловещие фары. Чудом уворачиваешься от лобового столкновения. А потом замечаешь, что дорога имеет ложбинки и овраги, в которых спрячется не то что легковушка, но даже колонна грузовиков. Поэтому, завидев впереди блуждающие огни, исчезающие и вновь проявляющиеся, нужно помнить, что они могут материализоваться в машину поблизости в самый неожиданный момент. 

Маяк в поле 

Огни на горизонте могут обманывать и по-другому. Видишь впереди белый свет и летишь на него, считая, что это встречная машина. Где есть движение, там и дорога. Разгоняешься, расслабляешься, а трасса резко уходит в сторону, оставив белые огни где-то в поле. Оказывается, что это не фара, а фонарь в деревне на столбе. Доверившись маячку в темноте, рискуешь не заметить изгиб асфальтового полотна. А это чревато вылетом с трассы. Поэтому, завидев такой маяк, лучше присмотреться к нему пристальнее. При движении автомобиля фары обычно меняют характер свечения, и свет будто пульсирует вдали. А если мерцания нет, значит, впереди не машина, а столб с освещением. 

Призраки на дорогах. Какие иллюзии возникают на осенних ночных трассах?
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Просека в лесу 

Обычно в темноте фары светят не очень далеко, и, чтобы отследить конфигурацию дороги, приходится вглядываться в сопутствующие ей объекты. Лучше всего подходит для этого направление лесополосы вдоль шоссе. Лунной ночью верхушки деревьев хорошо различимы на фоне звезд. Просека проглядывается отчетливо и за небольшим холмиком идет прямо. Разгоняешься, а свет фар вдруг высвечивает поворот. Оказывается, что дорогу пересекает высоковольтная линия электропередачи, тоже имеющаяся свою просеку. Издалека она кажется продолжением автомобильной трассы. 

Призраки на дорогах. Какие иллюзии возникают на осенних ночных трассах? Почему ежедневное вождение автомобиля отупляет?

Красный обман 

Обычно в ночи дистанцию до ближайшей попутной машины впереди распознаешь по расстоянию между ее красными фонарями. Чем они ближе друг к другу, тем дальше от нас попутка. Этот навык вырабатывается годами и становится рефлекторным. Водитель видит огни и подсознательно прикидывает, сколько до нее осталось. Однако сейчас на грузовики ставятся спаренные красные фары справа и слева. Представим, что один такой фонарь перегорел. Водитель видит два крошечных огонька, думает, что до попутки далеко, разгоняется, а корма грузовика выплывает перед носом во всей своей тихоходной красе. Водителя охватывает ужас от возможности столкновения, и он бьет по тормозам. В общем, красные фонари - еще те обманщики. 

Мотоциклист-невидимка 

Подобная ситуация бывает и с мотоциклистами. Мы привыкли, что у них одна фара, но очень многие производители сейчас ставят сдвоенную головную оптику. Фары прижимаются друг к другу рефлекторами, и когда видишь их, то думаешь, что это «двуглазый» автомобиль едет где-то вдалеке. А на самом деле это мотоциклист несется навстречу всего в двухстах метрах. Еще мгновение, и он пролетает мимо. Сдвоенные фары на дороге всегда опасны, потому как вводят других водителей в заблуждение и провоцируют ДТП. В особенности много столкновений мотоциклистов с машинами, выезжающими с прилегающих территорий. Водитель видит два огонька в ночи, думает, что это машина на горизонте слепит дальним светом и что до нее еще три километра, бьет по газам, чтобы выехать налево. И тут получает удар в бок. Причем во время разбора ДТП многие водители хватаются за голову и в шоке не могут объяснить, почему выехали наперерез мотоциклу. Они заявляют, что не видели его. Хотя правильным было сказать, что обманулись сдвоенными мотоциклетными фарами. 

В общем, иллюзия сдвоенных фар самая опасная на ночной дороге.

 
 
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Ночи становятся темнее, и в игре света фар и теней рождаются фантомы, часто обманывающие водителей.
 
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