Призраки на дорогах. Какие иллюзии возникают на осенних ночных трассах?

Осенняя дорога таит в себе немало опасностей. По ночам температура понижается ниже четырех градусов тепла. В низинах встают туманы, возможно образование легких наледей. Цвета растительности меркнут, и обочина визуально сливается с асфальтом, а издалека конфигурации трассы перестают читаться столь же отчетливо, как летом. Мир меняется, и все вокруг уже идет вразрез с привычными летними пейзажами. Не привыкшие к природным метаморфозам водители попадают в неприятные ситуации. Как же от них защититься?

Блуждающие огни

Самый распространенный обман — эффект исчезающей машины. Порой при поездках в ночи видишь, как где-то вдали мелькают белые огни фар, а затем пропадают в темноте. Кажется, что встречная машина съехала с трассы и давно уже припарковалась в какой-нибудь деревне. Идешь на обгон, и тут же из небытия выскакивают те самые зловещие фары. Чудом уворачиваешься от лобового столкновения. А потом замечаешь, что дорога имеет ложбинки и овраги, в которых спрячется не то что легковушка, но даже колонна грузовиков. Поэтому, завидев впереди блуждающие огни, исчезающие и вновь проявляющиеся, нужно помнить, что они могут материализоваться в машину поблизости в самый неожиданный момент.

Маяк в поле

Огни на горизонте могут обманывать и по-другому. Видишь впереди белый свет и летишь на него, считая, что это встречная машина. Где есть движение, там и дорога. Разгоняешься, расслабляешься, а трасса резко уходит в сторону, оставив белые огни где-то в поле. Оказывается, что это не фара, а фонарь в деревне на столбе. Доверившись маячку в темноте, рискуешь не заметить изгиб асфальтового полотна. А это чревато вылетом с трассы. Поэтому, завидев такой маяк, лучше присмотреться к нему пристальнее. При движении автомобиля фары обычно меняют характер свечения, и свет будто пульсирует вдали. А если мерцания нет, значит, впереди не машина, а столб с освещением.



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Просека в лесу

Обычно в темноте фары светят не очень далеко, и, чтобы отследить конфигурацию дороги, приходится вглядываться в сопутствующие ей объекты. Лучше всего подходит для этого направление лесополосы вдоль шоссе. Лунной ночью верхушки деревьев хорошо различимы на фоне звезд. Просека проглядывается отчетливо и за небольшим холмиком идет прямо. Разгоняешься, а свет фар вдруг высвечивает поворот. Оказывается, что дорогу пересекает высоковольтная линия электропередачи, тоже имеющаяся свою просеку. Издалека она кажется продолжением автомобильной трассы.

Красный обман

Обычно в ночи дистанцию до ближайшей попутной машины впереди распознаешь по расстоянию между ее красными фонарями. Чем они ближе друг к другу, тем дальше от нас попутка. Этот навык вырабатывается годами и становится рефлекторным. Водитель видит огни и подсознательно прикидывает, сколько до нее осталось. Однако сейчас на грузовики ставятся спаренные красные фары справа и слева. Представим, что один такой фонарь перегорел. Водитель видит два крошечных огонька, думает, что до попутки далеко, разгоняется, а корма грузовика выплывает перед носом во всей своей тихоходной красе. Водителя охватывает ужас от возможности столкновения, и он бьет по тормозам. В общем, красные фонари - еще те обманщики.

Мотоциклист-невидимка

Подобная ситуация бывает и с мотоциклистами. Мы привыкли, что у них одна фара, но очень многие производители сейчас ставят сдвоенную головную оптику. Фары прижимаются друг к другу рефлекторами, и когда видишь их, то думаешь, что это «двуглазый» автомобиль едет где-то вдалеке. А на самом деле это мотоциклист несется навстречу всего в двухстах метрах. Еще мгновение, и он пролетает мимо. Сдвоенные фары на дороге всегда опасны, потому как вводят других водителей в заблуждение и провоцируют ДТП. В особенности много столкновений мотоциклистов с машинами, выезжающими с прилегающих территорий. Водитель видит два огонька в ночи, думает, что это машина на горизонте слепит дальним светом и что до нее еще три километра, бьет по газам, чтобы выехать налево. И тут получает удар в бок. Причем во время разбора ДТП многие водители хватаются за голову и в шоке не могут объяснить, почему выехали наперерез мотоциклу. Они заявляют, что не видели его. Хотя правильным было сказать, что обманулись сдвоенными мотоциклетными фарами.

В общем, иллюзия сдвоенных фар самая опасная на ночной дороге.