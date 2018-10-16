БГК в усеченном составе проиграл аутсайдеру SEHA-лиги

Гандболисты БГК имени Мешкова 16 октября в Нови Саде с разницей в 6 мячей проиграли одному из аутсайдеров SEHA-лиги сербской «Войводине».



Фото: bgk-meshkova.com

При этом после первого тайма брестчане лидировали с разницей в 2 мяча. До победы над БГК в активе «Войводины» был всего 1 выигрыш.

«Войводина» (Нови Сад, Сербия) — БГК им. Мешкова (Брест) — 29:23 (12:14).

«Войводина»: Перович, Веркич; Мичич, Милич, Миркович, Потпара (1), Андьелкович, Марьянац, Раткович (2), Проданович (2), Томич (3), Станкович, Николич (6), Тркуля (2), Милашевич (1), Грозданич (11/7)

БГК им. Мешкова: Черепенько, Бобко, Корсак; Ященко (3), Бочко (3), Омелянчук, Вергейчик (4), Пилюк (2), Датчук, Мочалов (5), Дорофеев, Лощаков, Томашук, Куран (6/2), Калистов.

Видео: SEHA Gazprom League

В Сербию БГК отправился резервным составом под руководством наставника Андрея Мочалова. Основа БГК под началом главного тренера Маноло Каденаса готовится к домашнему матчу чемпионата Беларуси против главного конкурента минского СКА, который пройдет 17 октября во Дворце спорта «Виктория» в Бресте и начнется в 19.00.

Андрей Мочалов (тренер БГК им. Мешкова):

— Очередное обидное поражение. Готовились к этой игре, смотрели много видео, разбирали игру «Войводины». В игре ничего нового они нам не преподнесли. У нас снова был усеченный состав, и к концовке матча у ребят просто заканчиваются силы. На фоне усталости и делаем грубые, элементарные ошибки, как в защите, так и в нападении. С этим пока ничего не могу поделать. Без людского ресурса тяжело играть. Особенно в гостях, где есть и небольшой судейский фактор. По крайней мере, мы боролись, старались, прикладывали множество усилий, но, к сожалению, не получилось, приводит слова наставника пресс-служба БГК.



Фото: bgk-meshkova.com