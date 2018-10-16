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Стивен Хокинг в последней книге заявил, что Бога не существует

17.10.2018 11:20 — Разное | Tut.by  
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Британский физик-теоретик Стивен Хокинг в своей последней книге «Краткие ответы на большие вопросы» заявил, что Бога не существует. Об этом сообщает CNN.


Фото: Reuters

Brief Answers to the Big Questions («Краткие ответы на большие вопросы») посвящена глобальным вопросам, которые часто задавали самому Хокингу. Существует ли Бог? Выживет ли человечество? Должны ли мы колонизировать другие планеты?

Ученый неоднократно заявлял, что является атеистом. По его словам, все вещи, происходящие в мире, можно объяснить физическими законами.

«Каждый из нас волен верить в то, что хочет, — гласят строки книги. — И, по моему мнению, простейшее объяснение в том, что Бога нет. Никто не создавал Вселенную, никто не руководит судьбой. Это приводит меня к глубокому осознанию: вероятно, нет Рая и загробной жизни. Я думаю, вера в загробную жизнь — это просто принятие желаемого за действительное. Нет надежных доказательств этого. Я думаю, когда мы умираем, то обращаемся в прах. Но есть смысл в нашей жизни, в нашем влиянии и генах, которые мы передаем нашим детям».

По словам Хокинга, сегодня наука и образование «находятся в более уязвимом положении, чем когда-либо», а экспертов уже не уважают.

В пример ученый привел выборы Дональда Трампа и голосование в Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза. Эти события Хокинг назвал «глобальным восстанием против экспертов, в том числе ученых».

Физик признал, что науке еще предстоит преодолеть серьезные проблемы, касающиеся всего мира, включая изменение климата, перенаселенность, исчезновение видов животных, исчезновение лесов.

«Мы… рискуем стать культурно изолированными и все более отдаленными от достижения прогресса, — сказал он. — Что ждет тех, кто сегодня молод? Я могу с уверенностью сказать, что их будущее будет больше зависеть от науки и техники, чем будущее предыдущих поколений».

Хокинг призвал молодежь «взглянуть на звезды, а не под ноги и задуматься, почему же существует Вселенная».

Он сказал: «Будьте любопытными, и как бы ни сложна была жизнь, вы всегда сможете что-то сделать и добиться успеха. Важно, чтобы вы не сдавались. Освободите свое воображение. Формируйте будущее».

 
 
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По его словам, все вещи, происходящие в мире, можно объяснить физическими законами.
 
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