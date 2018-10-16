|
Связь 4G появится в минском метро в апреле 2019 года
17.10.2018 — Разное | Лоевский край
Связь 4G появится в Минском метрополитене в апреле 2019 года, до старта II Европейских игр, сообщил генеральный директор beCloud Олег Седельник в интервью БЕЛТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Связь 4G появится в Минском метрополитене в апреле 2019 года, до старта II Европейских игр, сообщил генеральный директор beCloud Олег Седельник в интервью БЕЛТА. «В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)