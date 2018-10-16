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Связь 4G появится в минском метро в апреле 2019 года

17.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Связь 4G появится в минском метро в апреле 2019 годаСвязь 4G появится в Минском метрополитене в апреле 2019 года, до старта II Европейских игр, сообщил генеральный директор beCloud Олег Седельник в интервью БЕЛТА.
«В апреле, до начала II Европейских игр 2019 года, в метрополитене должна быть создана сеть 4G — это задача поставлена правительством. Таким образом, самые большие скорости в метрополитене будут реализованы в рамках нашей инфраструктуры. Все операторы, которые хотят предоставлять клиентам связь четвертого поколения, будут работать в равных условиях», — рассказал Олег Седельник.
К II Европейским играм качественной связью 4G должны быть также обеспечены все объекты, задействованные при проведении соревнований.
«Сеть LTE уже есть в 185 населенных пунктах. В эксплуатацию введено более 1,5 тыс. базовых станций, и это только в диапазоне 1800 МГц, связью четвертого поколения покрыты все областные и районные центры. Плюс более 160 базовых станций в диапазоне 2600 МГц, которые в самое ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Наша цель — увеличить емкость сети, так как в Минске особенно востребованы услуги 4G», — пояснил Олег Седельник.
Читать полностью:http://www.belta.by/regions/view/svjaz-4g-pojavitsja-v-minskom-metro-v-aprele-2019-goda-321783-2018/

 

 
Теги: Минск
 
 
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Связь 4G появится в Минском метрополитене в апреле 2019 года, до старта II Европейских игр, сообщил генеральный директор beCloud Олег Седельник в интервью БЕЛТА. «В...
 
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