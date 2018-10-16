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От микрорайона «Чехова» к Магистральной примкнут новые улицы

17.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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От микрорайона «Чехова» к Магистральной примкнут новые улицы

На улице Магистральной активно ведутся работы по расширению проезжей части и укладке асфальта - здесь будут оборудованы полосы разгона и торможения для съезда на строящееся продолжение улиц Зелёная и Борисовца, а также автобусная остановка. 

Таким образом, улично-дорожная сеть микрорайона Чехова в ближайшее время расширится за счёт четырёхполосных улиц, примыкающих к Магистральной. 

Ранее в УКС Слуцкого района сайту SlutskGorod сообщали, что завершить работы по укладке асфальта и открыть сквозное движение по улице Зелёная планируется до конца этого года. 

От микрорайона «Чехова» к Магистральной примкнут новые улицы

От микрорайона «Чехова» к Магистральной примкнут новые улицы


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На улице Магистральной активно ведутся работы по расширению проезжей части и укладке асфальта - здесь будут оборудованы полосы разгона и торможения для съезда на...
 
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