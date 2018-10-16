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От микрорайона «Чехова» к Магистральной примкнут новые улицы
17.10.2018 — Разное | Слуцк Город
На улице Магистральной активно ведутся работы по расширению проезжей части и укладке асфальта - здесь будут оборудованы полосы разгона и торможения для съезда на строящееся продолжение улиц Зелёная и Борисовца, а также автобусная остановка.
Таким образом, улично-дорожная сеть микрорайона Чехова в ближайшее время расширится за счёт четырёхполосных улиц, примыкающих к Магистральной.
Ранее в УКС Слуцкого района сайту SlutskGorod
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На улице Магистральной активно ведутся работы по расширению проезжей части и укладке асфальта - здесь будут оборудованы полосы разгона и торможения для съезда на...
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