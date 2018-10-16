От микрорайона «Чехова» к Магистральной примкнут новые улицы





На улице Магистральной активно ведутся работы по расширению проезжей части и укладке асфальта - здесь будут оборудованы полосы разгона и торможения для съезда на строящееся продолжение улиц Зелёная и Борисовца, а также автобусная остановка.

Таким образом, улично-дорожная сеть микрорайона Чехова в ближайшее время расширится за счёт четырёхполосных улиц, примыкающих к Магистральной.

Ранее в УКС Слуцкого района сайту SlutskGorod сообщали , что завершить работы по укладке асфальта и открыть сквозное движение по улице Зелёная планируется до конца этого года.











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