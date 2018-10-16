В Солигорске ищут мужчину, который вышел на работу и пропал без вести





В Солигорске разыскивается Бойко Сергей Аркадьевич (18.02.1976 г.р.), проживающий по ул. Козлова, д. 38, сообщается в группе солигорско-слуцкой ПСО Ангел.

10 октября мужчина ушёл из дома на работу, в последний раз выходил на связь утром 11 октября. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Если вам что-либо известно о его местоположении, позвоните по телефонам +375(29)677-88-82, +375(33)603-88-82 или 102.



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