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20 октября в Беларуси будет проводиться акция «Чистый лес». Министерство лесного хозяйства РБ приглашает всех желающих принять в ней участие
17.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во всех регионах страны состоится добровольная акция «Чистый лес».
Основная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу — лесу.
Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество Хотимского района и заявить о своём желании помочь в наведении порядка в лесу. Лесничество обеспечит участников мероприятия необходимым инвентарём.
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20 октября в Беларуси будет проводиться акция «Чистый лес». Министерство лесного хозяйства РБ приглашает всех желающих принять в ней участие
20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во всех регионах страны состоится добровольная акция «Чистый лес». Основная цель...
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