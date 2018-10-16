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20 октября в Беларуси будет проводиться акция «Чистый лес». Министерство лесного хозяйства РБ приглашает всех желающих принять в ней участие

17.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во всех регионах страны состоится добровольная акция «Чистый лес».

Основная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу — лесу.

Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество Хотимского района и заявить о своём желании помочь в наведении порядка в лесу. Лесничество обеспечит участников мероприятия необходимым инвентарём.

 
 
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20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во всех регионах страны состоится добровольная акция «Чистый лес». Основная цель...
 
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