20 октября в Беларуси будет проводиться акция «Чистый лес». Министерство лесного хозяйства РБ приглашает всех желающих принять в ней участие

20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во всех регионах страны состоится добровольная акция «Чистый лес».

Основная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу — лесу.

Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество Хотимского района и заявить о своём желании помочь в наведении порядка в лесу. Лесничество обеспечит участников мероприятия необходимым инвентарём.