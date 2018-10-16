В Калинковичах пенсионерка до смерти избила своего пьяного мужа доской

Как стало известно, днем 14 октября 59-летняя женщина и ее 56-летний супруг совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая переросла в потасовку.

Женщина схватила доску и начала избивать мужа. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, сообщают представители МВД Республики Беларусь. Врачи несколько суток боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком серьезной, мужчина скончался.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. Пенсионерка задержана.