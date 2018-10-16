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Какие виртуальные ресурсы предлагает облачный провайдер

17.10.2018 11:00 — Разное | Myfin  
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Какие виртуальные ресурсы предлагает облачный провайдер
Какие виртуальные ресурсы предлагает облачный провайдер

Также, перенос собственных ИТ-систем в облако хостинг-провайдера, увеличивает их надежность и отказоустойчивость, а возможность масштабирования делает виртуальную инфраструктуру более гибкой. Ресурсы всегда можно добавить или убрать.

Какие ресурсы можно арендовать у облачного провайдера и как это скажется на мощности ИТ-инфраструктуры, рассмотрим в данной статье.

Аренда виртуальных ресурсов

Взятые в аренду виртуальные вычислительные ресурсы являются альтернативой покупке собственной ИТ-инфраструктуры, клиент получает готовую к использованию платформу, мощность которой может регулировать в зависимости от текущих потребностей, а оплату производить только за фактическое потребление. Для того, чтобы гарантировать качество предоставляемых услуг, между клиентом и облачным провайдером заключается соглашение об уровне сервиса (SLA), в котором закреплен уровень доступности и метрики качества услуг.  

Представьте, что вы строите загородный дом. Вам необходимы инструменты: пилы, дрели, мешалки и другие. Вы можете сходить в магазин и купить сразу много впрок, чтобы хватило всем рабочим и никто не остался без дела, но может оказаться, что сложность работ переоценена и вместо 10 рабочих достаточно 5, а оборудование уже вскрыто и сдать в магазин его нельзя. А спустя месяц, когда основной фронт работ выполнен, остаются всего 3 человека, которым большая часть инструментов вовсе не нужна. Альтернативный вариант – брать необходимое оборудование в аренду по мере необходимости, надо на этой неделе 3 пилы и 3 дрели, столько и взяли, если потом запросы уменьшились – вернули арендатору.

Аналогично и с виртуальными ресурсами, клиент берет в аренду столько, сколько надо сейчас, чтобы перенести свои информационные системы на более производительную платформу, запустить новый проект или протестировать новое приложение. Число виртуальных машин и их производительность гибко настраивается и в любой момент может быть увеличена или уменьшена.

Какие виртуальные ресурсы предлагает облачный провайдер

Типы виртуальных ресурсов

Облачный провайдер предлагает набор стандартных виртуализированых ресурсов – виртуальный процессор (vCPU), оперативная память (RAM), виртуальное хранилище (HDD), они являются основой любого виртуального сервера для построения ИТ-инфраструктуры.

Виртуальный процессор (vCPU)

Каждая виртуальная машина имеет доступ к процессору физического сервера, но не ко всей его мощности, а только к тому числу ядер, которое указано в настройке – vCPU. То есть vCPU – это виртуализированное представление одного из физических ядер процессора, у каждой виртуальной машины их может быть больше одного, но меньше или равно реальному числу физических ядер. Например, если виртуализация настроена на аппаратной платформе с процессором Intel® Xeon® Gold 5118 Processor, то виртуальной машине можно назначить не больше 24 vCPU.

Для гипервизора ESX(i), который является основой виртуализации от VMware, существуют 3 типа процессоров:

  • PCPU – физический процессор хоста, по которому лицензируется гипервизор.
  • LCPU – логические процессоры, они же ядра физического процессора.
  • vCPU – виртуальные процессоры, процессоры виртуальной машины.

Настраивая конфигурацию виртуальной машины надо определить какие приложения будут на ней запущены, так как некоторые старые приложения не умеют распараллеливать нагрузку между ядрами или процессорами, для них оптимально выбирать один vCPU с максимальной частотой.

Чтобы оценить, справится ли vCPU виртуальной машины с нагрузкой, можно использовать тестовый пакет SPEC CPU, он показывает, как справляется процессор с выполнением нескольких задач одновременно. Запустить приложение можно на любой платформе - Windows, UNIX , Mac OS и других ОС. Оценку производят по двум основным метрикам:

  • Speed – промежуток времени потраченного на решение поставленной задачи.
  • Throughput – число задач, которое решила система за фиксированный промежуток времени.

Чем выше результаты, тем выше будет производительность вашего виртуального сервера в реальной эксплуатации.

 
 
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Отличие облачного подхода от построения традиционной ИТ-инфраструктуры заключается в том, что клиент лишь арендует необходимые виртуальные ресурсы, а не...
 
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