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В России нашли истребитель Як-1, который пролежал в земле 76 лет

17.10.2018 11:34 — Разное | Tut.by  
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Российские поисковики обнаружили под Тверью истребитель Як-1 времен Второй мировой войны. Внутри самолета были найдены останки летчика — гвардии старшего лейтенанта Семена Рыбалкина, сообщает «Ставропольское телевидение»


Фото: stv24.tv

В июле 1942 года Рыбалкин пропал после того, как атаковал два истребителя «Мессершмитт-109». Об этом сообщил его ведомый, который вернулся в часть только три дня спустя.

Поисковикам удалось найти истребитель Рыбалкина в Бельском районе Тверской области. За 76 лет, что прошли с момента падения, самолет ушел под землю на три метра. Чтобы его извлечь, потребовался экскаватор.


Боевое донесение, фрагмент. Фото: stv24.tv

Советский одномоторный самолет-истребитель Як-1 производился с 1940 по 1944 годы. Из-за нехватки времени Як-1 запустили в массовое производство еще до начала госиспытаний, поэтому истребитель имел ряд дефектов. Самолет совершенствовался по мере наращивания его выпуска. Вместе с тем самолет был прост в управлении и обслуживании, чем заслужил любовь летчиков.

Истребитель был вооружен одной 20-мм пушка ШВАК для стрельбы через ось редуктора двигателя и двумя скорострельными пулеметами ШКАС.

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Чтобы его извлечь потребовался экскаватор.
 
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