Белстат подтвердил: ВВП увеличился на 3,7%

Согласно первой оценке ВВП за январь-сентябрь нынешнего года, объем этого показателя в текущих ценах составил 88,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах 103,7% к аналогичному уровню 2017 г.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2018 г. составил 112,4%.

За 9 месяцев объем промышленной продукции в текущих ценах составил 80,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,8% к уровню аналогичного периода 2017 года.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства вырос. Наибольший прирост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (на 16,8%).

Индекс промышленного производства за сентябрь 2018 года к сентябрю 2017-го составил 104,4%.

В январе – сентябре производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 13,9 млрд рублей, снизившись в сопоставимых ценах на 2,3% к уровню января – сентября 2017 года.

Напомним, такие цифры называл журналистам премьер-министр экономики Сегей Румас по итогам доклада у Лукашенко 16 октября.

«Уже есть цифры сентября, и экономический рост в стране стабилизировался на уровне 3,7%. Ключевые показатели деятельности правительства выполнены». По его словам, рост цен в стране соответствует годовым прогнозам.