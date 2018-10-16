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Канада полностью легализовала марихуану

17.10.2018 10:32 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 17 октября, в Канаде вступает в силу закон о легализации мариханы. Это вторая страна мира после Уругвая и первая страна «Большой семёрки», которая приняла такой закон. За его принятие закона проголосовали 52 сенатора, 29 были против. Теперь в стране можно свободно покупать и продавать марихуану, а также выращивать дома не более четырех растений конопли, пишет DW.

Совершеннолетние канадцы имеют право покупать, продавать, хранить и выращивать каннабис у себя дома − только хранить не более 30 граммов, а выращивать не более четырёх растений для себя.

В ближайшее время в Канаде появится легальный рынок марихуаны объемом в несколько миллиардов долларов. По данным местных властей, в 2017 году жители потратили на покупку нелегальной конопли около четырёх миллиардов евро.

Легализация марихуаны − одно из предвыборных обещаний нынешнего премьер-министра страны Джастина Трюдо. Законопроект о легализации внесли в парламент в апреле прошлого года, а к июню его одобрили нижняя и верхняя палаты парламента. Одна из целей закона − удержать подростков от употребление наркотика и уничтожение чёрного рынка. 

Канадское правительство сможет регулировать цену марихуаны с помощью налогов. С октября 2018 года поставщики каннабиса должны будут отчислять в госбюджет по одному доллару за каждый проданный грамм плюс НДС в размере 13%. 

По данным аналитической компании New Frontier, в Канаде потребление конопли на душу населения выше, чем в США. К 2025 году оборот канадского рынка марихуаны может достичь почти шести миллиардов долларов. Отметим, что в американских штатах, где легализовали марихуану, с того момента создали около 300 тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что так же будет и в Канаде − причём там, в отличие от США, не запрещено экспортировать свою продукцию. 

Читайте по теме: В Грузии отменили наказание за употребление марихуаны

 
 
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Сегодня, 17 октября, в Канаде вступает в силу закон о легализации мариханы. Это вторая страна мира после Уругвая и первая страна «Большой семёрки», которая приняла...
 
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