В статусе концепта этот автомобиль был представлен прошлой осенью, а теперь наконец-то стал серийным — знакомьтесь, X7, самый крупный кроссовер в X-линейке баварского производителя!





В техническом отношении X7 является удлиненной версией нового X5 — обе машины созданы на модульной платформе CLAR. Сходство «паркетников» просматривается и в оформлении салона — у машин практически идентичное оформление передней панели, где корпус дисплея новой мультимедиа-системы OS 7.0 объединен с цифровой «приборкой» (оба экрана — диагональю 12,3 дюйма). Но X7, разумеется, вместительнее, достигая 5151 мм в длину (при колесной базе 3105 мм), 2000 мм в ширину и 1805 мм в высоту.





В салоне X7 могут разместиться до семи человек. Два пассажира третьего ряда смогут комфортно разместиться на полноразмерных сиденьях с подлокотниками, подстаканниками и USB-разъемами для подключения мобильных устройств. В качестве опции можно выбрать шестиместный вариант — в таком случае для второго ряда предлагается два раздельных кресла. Все сиденья имеют электрорегулировки — сложив их, можно увеличить объем багажника со стандартных 326 л до 2120 л.

В «базе» у X7 имеются светодиодные фары головного света, автоматический 4-зонный климат-контроль и трехсекционная панорамная крыша. Еще больше впечатляет список опций — 5-зонный климат-контроль, пакет ионизации и ароматизации воздуха, элементы управления со стеклянной отделкой, аудиосистема Bowers & Wilkins и развлекательная система для пассажиров второго и третьего ряда.













К моменту рыночного дебюта для X7 будет доступно четыре двигателя на выбор — бензиновые моторы 3.0 (340 лошадиных сил) и V8 4.4 (462 силы) и две рядных дизельных «шестерки» объемом 3 л (на 265 и 400 сил). Все двигатели работают в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Адаптивная подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами (клиренс может варьироваться в диапазоне до 80 мм одним нажатием кнопки на центральной консоли) также предусмотрена в базовой комплектации SUV. За доплату предлагается пакет Off-Road c четырьмя режимами работы ездовой электроники.

Продажи X7, который как и X5 выпускается на заводе BMW в американском Спартанбурге, начнутся в марте следующего года. Уже известны цены для российского рынка — от 5 830 000 рублей (около 89 000 долларов) за версию с начальным дизелем (причем с уменьшенной до 249 «лошадок» мощностью) до 7 490 000 рублей (чуть более 114 000 долларов) за топ-версию с 400-сильным четырехнаддувным дизелем .