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Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку

17.10.2018 11:42 — Разное | Tut.by  
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Футболист сборной России Александр Кокорин признался, что оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.


Reuters

Вчера состоялись 12 очных ставок между потерпевшими (Паком, Гайсиным и Соловчуком) и обвиняемыми (братьями Кокориными, Мамаевым и их другом Протасовицким). Именно в ходе очной ставки между Александром Кокориным и Денисом Паком футболист признал оскорбления по национальному признаку, что может стать оттягчающим фактором. Ранее сообщалось, что перед дракой компания начала дразнить Пака, исполняя песню Gangnam Style, а затем предложила ему «ехать в свой Китай».

Напомним, что Александр Кокорин сейчас находится в СИЗО «Бутырки». Он задержан на два месяца. Восьмого октября он вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Против них заведено дело по статье «Хулиганство».

 
 
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Футболист сборной России Александр Кокорин признался, что оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку. Об этом сообщает...
 
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