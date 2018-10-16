Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку

Футболист сборной России Александр Кокорин признался, что оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .



Reuters

Вчера состоялись 12 очных ставок между потерпевшими (Паком, Гайсиным и Соловчуком) и обвиняемыми (братьями Кокориными, Мамаевым и их другом Протасовицким). Именно в ходе очной ставки между Александром Кокориным и Денисом Паком футболист признал оскорбления по национальному признаку, что может стать оттягчающим фактором. Ранее сообщалось, что перед дракой компания начала дразнить Пака, исполняя песню Gangnam Style, а затем предложила ему «ехать в свой Китай».

Напомним, что Александр Кокорин сейчас находится в СИЗО «Бутырки». Он задержан на два месяца. Восьмого октября он вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука , а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака . Против них заведено дело по статье «Хулиганство».