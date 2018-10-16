В Воложинском районе комбайнер наехал на лежащего на земле пьяного бульдозериста

В Воложинском районе кормоуборочный комбайн наехал на лежащего в поле мужчину. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 16 октября, в 12.20, на поле вблизи деревни Кречевцы. По предварительной информации, 58-летний житель Воложинского района, управляя кормоуборочным комбайном, при заготовке кукурузы на силос наехал на лежащего на земле 54-летнего пьяного бульдозериста.

В результате попадания на левый угол жатки мужчина получил рваные раны и был госпитализирован в больницу. Известно, что в 08.30 бульдозерист был отстранен от работы директором предприятия за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

— Водитель комбайна был трезв. Происшествие не является ДТП. Проводится проверка, — отметили в ГАИ.