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В Воложинском районе комбайнер наехал на лежащего на земле пьяного бульдозериста

17.10.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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В Воложинском районе кормоуборочный комбайн наехал на лежащего в поле мужчину. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 16 октября, в 12.20, на поле вблизи деревни Кречевцы. По предварительной информации, 58-летний житель Воложинского района, управляя кормоуборочным комбайном, при заготовке кукурузы на силос наехал на лежащего на земле 54-летнего пьяного бульдозериста.

В результате попадания на левый угол жатки мужчина получил рваные раны и был госпитализирован в больницу. Известно, что в 08.30 бульдозерист был отстранен от работы директором предприятия за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

— Водитель комбайна был трезв. Происшествие не является ДТП. Проводится проверка, — отметили в ГАИ.

 
 
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Известно, что за несколько часов до наезда бульдозерист был отстранен от работы директором предприятия за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.
 
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