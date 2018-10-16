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Опрос. На рынке труда стало больше вакансий для айтишников

17.10.2018 11:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Опрос. На рынке труда стало больше вакансий для айтишников
АиФ

Исследовательский центр РАБОТA.TUT.BY в 3-м квартале 2018 года изучил ситуацию на рынке труда в сфере информационных технологий.

В 3-м квартале 2018 года на сайте rabota.tut.by в среднем ежедневно было доступно 3294 вакансий из ИТ-сферы, что на 27,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По количеству размещаемых вакансий сфера ИТ занимает 3-е место. Больше вакансий размещено только в профессиональной области «Продажи» и «Рабочий персонал». 

Как и в предыдущем квартале, 5% общего количества резюме, размещенных на сайте rabota.tut.by, приходится на информационные технологии. Но стоит заметить, что в 3-м квартале 2018 года было доступно на 3,3% резюме больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наиболее популярными специализациями в 3-м квартале 2018 года являются «Программирование, разработка» и «Инженер».

Уровень конкуренции на рынке ИТ стабилен – 2,5 резюме на 1 вакансию. Работодатели предпочитают специалистов с опытом.

Более половины (55,9%) вакансий, размещенных в профобласти ИТ, предусмотрены для специалистов с опытом 1-3 года. Сотрудников без опыта работы готовы рассмотреть на 17,3% вакансий.

В 3-м квартале 2018 года больше всего предложений о работе было адресовано PHP-разработчикам, QA-инженерам и Java-разработчикам. Ниже представлены 5 наиболее востребованных позиций, а также предлагаемые заработные платы на данные позиции.

Медианное значение заработной платы – величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готовы платить меньше указанной величины.ИТ-вакансии открыты не только в ИТ-компаниях. Так, айтишников часто ищут компании розничной торговли, а также представители следующих отраслей: СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, услуги для бизнеса.

 

 
 
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По количеству размещаемых вакансий сфера ИТ занимает 3-е место. Больше вакансий размещено только в профессиональной области «Продажи» и «Рабочий персонал».
 
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