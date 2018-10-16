Пинский горисполком сдает по договору найма частного жилищного фонда квартиры

Пинский городской исполнительный комитет сдает:

1. по договору найма частного жилищного фонда двухкомнатную квартиру, принадлежащую на праве собственности обязанному лицу, по ул. Южная, 15-44 общей площадью 54,2 кв.м. сроком до 17.02.2023. Плата за наем в месяц составляет 106 руб. 23 коп. (коэф. 0,8), без учета платы за жилищно-коммунальные услуги;

2. по договору поднайма 3-х комнатную квартиру по ул. Янищиц, 24-96, общей площадью 66,80 кв.м., нанимателем которой является обязанное лицо, сроком до 13.07.2022. Размер платы за наем в месяц составляет 130 руб. 93 коп. (коэф. 0,8), без учета платы за жилищно-коммунальные услуги;

3. по договору найма частного жилищного фонда трехкомнатную квартиру, принадлежащую на праве собственности обязанному лицу, по ул. Солнечная, 56-28 общей площадью 73,9 кв.м. сроком до 15.07.2019. Плата за наем в месяц составляет 144 руб. 84 коп. (коэф. 0,8), без учета платы за жилищно-коммунальные услуги.

Заявления граждан о заключении договора найма будут приниматься в отделе жилищно-коммунального хозяйства Пинского горисполкома (ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 9) в приемное время: понедельник - пятница с 8.00 до 13.00. При себе иметь паспорт.

Пинский горисполком