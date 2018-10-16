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В суде по делу Коржича дала показания его двоюродная сестра

17.10.2018 12:13 — Разное | БелТА  
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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд продолжил после перерыва судебное разбирательство по делу рядового Александра Коржича, передает корреспондент БЕЛТА.

В суде, в частности, была допрошена двоюродная сестра погибшего солдата. Она рассказала, что Александр периодически ей звонил из армии. Рассказывал о службе, о том, как ходил в наряды.

Сообщал о проблемах со здоровьем. В конце августа позвонил и рассказал, что заболел, поднялась высокая температура. Говорил, что у него покалывает сердце, жаловался на недостаточное лечение. Просил прислать какие-нибудь антибиотики, витамины, в том числе от боли в сердце. Родственники отправили посылку по почте. Позже позвонил один из сержантов, он просил прислать выписку о состоянии здоровья солдата, какие-нибудь документы, подтверждающие, что у него был пролапс митрального клапана.

Очередной звонок от Александра поступил сестре в сентябре, он звонил с чужого номера. Женщина поинтересовалась, почему тот звонит не со своего номера. По словам рядового, "то ли зарядное не принесли, то ли телефон". И добавил, что уже поправляется.

Из-за некоторых противоречий в показаниях женщины прокурор зачитал те, которые она давала ранее и которые содержатся в материалах дела. Свидетель тогда сообщала, в частности, о случае, когда Александр вытащил из петли сослуживца. Ночью в туалете он увидел человека, который пытался покончить жизнь самоубийством, поднял его за ноги и стал звать на помощь. Прибежали несколько военнослужащих. Общими усилиями его удалось спасти. О причинах произошедшего Александр не сообщал.

Родственников интересовало, куда у Александра уходило столько денег. Его мама несколько раз в неделю пересылала немалые суммы. Сначала рядовой говорил, что деньги тратил на сигареты. А однажды сказал: "Лучше я им заплачу, чем они будут мне дурить голову". Вместе с тем сестра не смогла пояснить, о ком именно говорил ее брат и за что намеревался платить.

Рядовой также рассказывал о фактах неуставных отношений: о том, как заставляли отжиматься, переворачивали кровать с лежащим на ней солдатом, как приходилось мыть в туалете измазанные кремом стены.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд продолжил после перерыва судебное разбирательство по делу рядового Александра Коржича, передает...
 
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