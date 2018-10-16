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С 22.10.2018 г. по обращениям пассажиров изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №14
17.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
С 22.10.2018 г. изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №14:
МАРШРУТ № 14
«Газоаппарат – микрорайон Заречный»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:50 7:40 8:37 9:20 10:03 12:11 12:54 13:44 14:30 15:24 16:17 17:02 17:49 19:01 19:43 20:25 21:07 21:54
Микрорайон Заречный 6:28 7:10 7:18 8:01 8:56 9:39 10:21 12:30 13:13 14:05 14:49 15:45 16:37 17:24 18:13 19:20 20:02 20:44 21:25 22:12
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 7:47 8:28 9:21 11:18 12:01 12:46 16:21 17:03 17:44 18:24
Микрорайон Заречный 7:23 8:03 8:47 9:38 11:36 12:19 13:05 16:38 17:20 18:03
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С 22.10.2018 г. по обращениям пассажиров изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №14
С 22.10.2018 г. изменяется расписание движения городского автобусного маршрута №14: МАРШРУТ № 14 «Газоаппарат – микрорайон Заречный» РАБОЧИЕ ДНИ Газоаппарат 6:50 7:40...
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