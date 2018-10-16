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Показатели постановки на учет по семейному неблагополучию в Беларуси пересмотрят
17.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Новое положение, определяющее подходы к постановке на учет по семейному неблагополучию, разрабатывается в Беларуси, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко, передает корреспондент БЕЛТА.
В нормативно-правовом акте будут определены показатели, по которым ребенка следует считать находящимся в социально опасном положении. Изменения вызваны необходимостью актуализации законодательной базы. "Работа в этом направлении требует совершенствования, что в том числе связано с участившимися обращениями граждан", - отметила Елена Герасименко.
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Новое положение, определяющее подходы к постановке на учет по семейному неблагополучию, разрабатывается в Беларуси, сообщила сегодня журналистам заместитель...
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