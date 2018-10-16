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В ГАИ прокомментировали факт ДТП с участием служебного автомобиля на ул. Московской
17.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
16.10.2018 года около 10:40 часов в г.Бресте перед перекрёстком улиц Московская и Гаврилова, на второй полосе движения,
В результате ДТП пострадавших нет.
Автомобили получили механические повреждения.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия совершения происшествия.
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16.10.2018 года около 10:40 часов в г.Бресте перед перекрёстком улиц Московская и Гаврилова, на второй полосе движения, произошло дорожно-транспортное происшествие с...
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