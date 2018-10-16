В ГАИ прокомментировали факт ДТП с участием служебного автомобиля на ул. Московской

16.10.2018 года около 10:40 часов в г.Бресте перед перекрёстком улиц Московская и Гаврилова, на второй полосе движения, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Фольксваген-Каравелла» и служебным автомобилем Госавтоинспекции марки «Опель-Астра.



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В результате ДТП пострадавших нет.



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Автомобили получили механические повреждения.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия совершения происшествия.