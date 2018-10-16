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Преступную группу «черных риелторов» задержали в Барановичах
17.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД РБ пресечена деятельность "черных риелторов", которые длительное время совершали махинации с недвижимостью в Барановичах и Барановичском районе. Злоумышленникам удалось провернуть 7 сделок с жильем. Подробности рассказал начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД РБ Александр Лаврукович:
Фото: pixabay.com
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Сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД РБ пресечена деятельность "черных риелторов", которые длительное время совершали махинации с...
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