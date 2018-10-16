Преступную группу «черных риелторов» задержали в Барановичах

Сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД РБ пресечена деятельность "черных риелторов", которые длительное время совершали махинации с недвижимостью в Барановичах и Барановичском районе. Злоумышленникам удалось провернуть 7 сделок с жильем. Подробности рассказал начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД РБ Александр Лаврукович:







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— В преступную группу входили трое жителей Барановичей 1976, 1977 и 1980 годов рождения. Один из них являлся владельцем агентства недвижимости в райцентре. Кстати, злоумышленники действовали под его началом. На протяжении нескольких лет под предлогом оказания помощи гражданам, как правило, с низким социальным статусом — злоупотребляющим алкоголем, ранее судимым, ведущим асоциальный образ жизни, — помогали решать вопросы в погашении задолженности за коммунальные услуги, продаже их жилья и приобретении более дешевого с доплатой. При этом преступники сообщали хозяевам квартир заведомо ложные сведения о стоимости их жилья, продавали его, а разницу присваивали. Ущерб, причиненный пострадавшим, составил 200 тысяч рублей.



В отношении троих фигурантов возбуждены уголовные дела за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Кстати, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, кражу и заведомо ложный донос.