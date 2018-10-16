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Дорогой наш патриарх: сколько визит Кирилла стоил белорусским епархиям

17.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Минске состоялся Синод Русской православной церкви (РПЦ), по итогам которого российские иерархи решили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Автоматически то же сделает и БПЦ, как часть Русской православной церкви.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59804.php

Дорогой наш патриарх: сколько визит Кирилла стоил белорусским епархиям

Все эти богатые на события три дня, когда в Беларуси присутствовали члены российского Синода, обеспечивались бесперебойной логистикой и обслуживанием гостей.

Жилье, обеды, разъезды, подарки… Кто это все оплачивал? Что-то тратило государство, но немалые деньги собрали и из церквей.

О какой же сумме идет речь?

Насколько удалось выяснить «Нашей Ниве», в этом году никаких письменных распоряжений митрополита Павла о сборе денег не было, пожелания высказывались в устной форме.

Но мы нашли цифры по прошлому визиту патриарха Кирилла в Минск и Брест — это было в 2015-м, с 20 по 22 июня.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59804.php

Дорогой наш патриарх: сколько визит Кирилла стоил белорусским епархиям

фото из архива 2015 года

По сколько же тогда сбрасывались белорусские епархии? Цифры впечатляют: всего это $100 000!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59804.php

Дорогой наш патриарх: сколько визит Кирилла стоил белорусским епархиям

фото из архива 2015 года

Мы добыли соответствующий документ, завизированный митрополитом Павлом три года назад. В «Плане внесения целевых взносов на визит Святейшего Патриарха Московского» от 13.05.2015 за подписью главного бухгалтера А.И.Кахно фигурируют такие цифры.

Епархия Сумма в долларах США
Минская  15 000
Бобруйская 5 000
Борисовская 5 000
Брестская напротив Брестской епархии цифра не стоит, так как патриарх прилетал в Брест, и они несли траты
Витебская 8 000
Гомельская 10 000
Гродненская 7 000
Лидская 5 000
Могилёвская 7 000
Молодеченская 6 000
Новогрудская 5 000
Пинская 10 000
Полоцкая 7 000
Слуцкая 5 000
Туровская 5 000
Всего 100 000

На что за двое суток можно потратить сто тысяч долларов?

Глава синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Сергей Лепин ответил «Нашей Ниве», что он не в курсе размеров целевых взносов ни 2015-го, ни 2018-го.

«Насколько мне известно, в этом году размер не устанавливался и не ограничивался», — сказал нам Лепин.

Сведущие люди говорят, что нынешние взносы могли быть в общей сумме большими по размеру, так как в 2015-м свита патриарха была скромнее — вместе с ним не было членов Синода РПЦ.

Ну и гостили они дольше на один день.

Рядовых священников поразила многочисленность охраны патриарха. За критику ее был отстранен от служения минский батюшка Александр Шрамко. Роскошный образ жизни патриарха Кирилла вызывал нарекания и ранее: еще в 2012 году стало известно о его часах стоимостью 30 тысяч евро.

Следует отметить, что и тогда и сейчас отдельные графы расходов напрямую финансировались белорусским государством, например: в Минск патриарх Кирилл обычно прилетает на правительственном самолете белорусской стороны, которая забирает его из Москвы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Минске состоялся Синод Русской православной церкви (РПЦ), по итогам которого российские иерархи решили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом....
 
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