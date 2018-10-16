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Дорогой наш патриарх: сколько визит Кирилла стоил белорусским епархиям
17.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Минске состоялся Синод Русской православной церкви (РПЦ), по итогам которого российские иерархи решили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Автоматически то же сделает и БПЦ, как часть Русской православной церкви.
Все эти богатые на события три дня, когда в Беларуси присутствовали члены российского Синода, обеспечивались бесперебойной логистикой и обслуживанием гостей.
Жилье, обеды, разъезды, подарки… Кто это все оплачивал? Что-то тратило государство, но немалые деньги собрали и из церквей.
О какой же сумме идет речь?
Насколько удалось выяснить «Нашей Ниве», в этом году никаких письменных распоряжений митрополита Павла о сборе денег не было, пожелания высказывались в устной форме.
Но мы нашли цифры по прошлому визиту патриарха Кирилла в Минск и Брест — это было в 2015-м, с 20 по 22 июня.
фото из архива 2015 года
По сколько же тогда сбрасывались белорусские епархии? Цифры впечатляют: всего это $100 000!
фото из архива 2015 года
Мы добыли соответствующий документ, завизированный митрополитом Павлом три года назад. В «Плане внесения целевых взносов на визит Святейшего Патриарха Московского» от 13.05.2015 за подписью главного бухгалтера А.И.Кахно фигурируют такие цифры.
На что за двое суток можно потратить сто тысяч долларов?
Глава синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Сергей Лепин ответил «Нашей Ниве», что он не в курсе размеров целевых взносов ни 2015-го, ни 2018-го.
«Насколько мне известно, в этом году размер не устанавливался и не ограничивался», — сказал нам Лепин.
Сведущие люди говорят, что нынешние взносы могли быть в общей сумме большими по размеру, так как в 2015-м свита патриарха была скромнее — вместе с ним не было членов Синода РПЦ.
Ну и гостили они дольше на один день.
Рядовых священников поразила многочисленность охраны патриарха. За критику ее был отстранен от служения минский батюшка Александр Шрамко. Роскошный образ жизни патриарха Кирилла вызывал нарекания и ранее:
Следует отметить, что и тогда и сейчас отдельные графы расходов напрямую финансировались белорусским государством, например: в Минск патриарх Кирилл обычно прилетает на правительственном самолете белорусской стороны, которая забирает его из Москвы.
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В Минске состоялся Синод Русской православной церкви (РПЦ), по итогам которого российские иерархи решили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом....
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