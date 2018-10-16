За сентябрь текущего года по Брестской области от укусов клещей пострадало 516 человек, в том числе 129 детей и подростков в возрасте до 17 лет (за сентябрь 2017 года - 2105 человек, в том числе 318 детей и подростков).



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По данным энтомологического мониторинга на территории области за 9 месяцев 2018 года отмечено уменьшение почти в 1,5 раза количества укусов клещей среди населения (от укусов клещей пострадало 4543 человека, в том числе 1286 детей и подростков в возрасте до 17 лет (28,3%); за аналогичный период 2017 года от укусов клещей пострадало 6237 человек, в том числе 1531 детей и подростков (24,5%). Уменьшилось и количество клещей при рекогносцировочных обследованиях природных биотопов области за 9 месяцев текущего года и составило 2,9 экз. на флаго/км (за 9 месяцев 2017 года – 3,2 экз. на флаго/км).

По области зараженность клещей боррелиями, снятых с тела человека, за 9 месяцев 2018 года составила – 41,8%, зараженность возбудителями КЭ – 1,4%.

С целью снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, проводятся акарицидные обработки от клещей на территориях зон отдыха, летних оздоровительных лагерей, парков, скверов, лесопарковых территориях, агроусадьбах и т.д. За 9 месяцев текущего года на территории области в борьбе с переносчиками клещевых инфекций проведены акарицидные обработки на площади 159,8 га.

Заражение клещевым энцефалитом жителей области происходит в диких природных очагах - преимущественно на территориях заповедников и заказников. Высокоактивными природными очагами клещевого энцефалита являются районы области: Беловежская и Ружанская пущи в Каменецком и Пружанском районах; лесной массив Бронной горы в Березовском районе; территории, примыкающие к Ружанской пуще и Бронной горе в Ивацевичском районе; лесные массивы Малоритского района, примыкающих к Шацкому национальному парку Украины; лесные массивы Белого озера Брестского района; отдельные территории Ивановского района. Заразиться клещевым энцефалитом также можно при употреблении сырого козьего молока, поэтому употреблять его необходимо после 2-х минутного кипячения.

Заражение возбудителями Лайм-боррелиоза происходит везде. В половине случаев это территории дачных и приусадебных участков в пригородных зонах и территориях частных домовладений граждан в сельской местности, а также во время отдыха граждан в лесопарковых зонах городов и лесных массивах.

При благоприятных погодных условиях активность клещей может сохраниться до ноября месяца, поэтому, чтобы избежать заболеваний клещевыми инфекциями, при посещении мест обитания клещей следует защищать себя от их нападения, выполняя следующие рекомендации.

Соблюдайте меры личной профилактики, не допускайте нападения и присасывания клещей, выполняя следующие правила поведения:

- следует одеваться так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрывать косынкой, кепкой или капюшоном;

- для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, которые можно купить в аптеках или магазинах (использовать в соответствии с инструкцией);

- необходимо каждые 2 часа проводить само- и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей;

- после посещения лесопарковых зон отдыха, дачных участков, обязательно осматривать одежду, шерсть домашних животных, проводить ревизию принесенных в дом из леса, и дачных участков вещей (рюкзаки, рыболовные снасти, охотничье обмундирование, растения);

- во время прогулок с детьми в парках и скверах не оставлять коляски с детьми возле деревьев, кустов, в зарослях высокой травы, передвигаться по тротуарам и дорожкам;

- пикники и привалы на природе устраивать вдали от деревьев и кустарников, на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте;

- обработать территорию отдыха – протянуть полотно (желательно из фланели) по траве, это поможет собрать затаившихся клещей;

- во время прогулок идти по середине тропинки, не забираясь в заросли высокой травы и на территории с густым кустарником, чаще всего клещи прикрепляются к одежде человека, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву;

- чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения клещевым энцефалитом с алиментарным путем заражения, козье молоко пить в кипяченом виде и для выпаса коз использовать только окультуренные пастбища;

- для снижения численности клещей требуется обеспечить благоустройство своих дачных участков, дворовых территорий, проводить уборку прошлогодней листвы, расчистку от бытового и растительного мусора, окультуривание кустарников, выкашивание травы, не допускать захламленности и свалок бытового мусора, уничтожать мышевидных грызунов.

Алгоритм действий при укусе клеща:

- при обнаружении присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую организацию здравоохранения для его удаления. Чем дольше он находится на теле, тем выше опасность заражения клещевыми инфекциями;

- можно самостоятельно удалить присосавшегося клеща ниткой, завязанной у хоботка покачивая головку клеща со стороны в сторону, или пинцетом, повернув его против часовой стрелки, выдернуть. После удаления клеща необходимо вымыть руки с мылом, место укуса обработать спиртосодержащим средством;

- после удаления клеща обязательно обратиться к врачу-инфекционисту или участковому терапевту (педиатру), для назначения профилактического лечения и установления медицинского наблюдения. Риск заболеваемости снижается в результате правильно оказанной первой помощи и вовремя начатого профилактического лечения;

- удаленного клеща, при желании, можно исследовать на наличие возбудителя клещевого боррелиоза в одном из центров гигиены и эпидемиологии (гг. Брест, Барановичи, Береза, Дрогичин, Кобрин, Пружаны, Пинск). Наличие вируса клещевого энцефалита в клеще определяется в лаборатории Брестского областного ЦГЭиОЗ (г. Брест, пл. Свободы, 11 «а»). Для этого снятого клеща необходимо поместить во флакончик с кусочком смоченной водой ваты и до отправки на исследование хранить в холодильнике. Исследования клещей проводятся на платной основе. Бесплатные исследования клещей проводятся по направлению организаций здравоохранения лицам, имеющим медицинское противопоказание к приему лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций (Приказ МЗ РБ от 19.04.2016 №338).

Лариса Ярец, энтомолог Брестского областного центра

гигиены,эпидемиологии и общественного здоровья