"Отжившее дело". Литовцы про агроусадьбы Гродненской области, куда они едут по безвизу

Жители Литвы вместе с россиянами и поляками составляют тройку лидеров среди иностранцев, которые приезжают в Гродненскую область по безвизу. При этом интуристы посещают не только областной центр и исторические достопримечательности, но и около 40 агротуристических комплексов и усадеб, расположенных в безвизовой зоне. DELFI сделал материал о том, как литовские туристы воспринимают наши агроусадьбы. Публикуем самые интересные моменты.

Про агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы»

В пяти километрах от Гродно расположен агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», основанный сотрудниками Гродненского мясокомбината.



Фото: ru.delfi.lt

Потенциальным туристам обещают широкий спектр разнообразных услуг: на территории 54 гектара наряду с дендропарком, смело названным «Лукоморье», небольшим зоопарком, кузницей, конюшней и детскими площадками есть ресторан и кафе. Гостиницы, правда, нет, зато в наличии — собственный цех самогоноварения.

«Маёнтак» является одним из восьми предприятий на территории Беларуси, где этим промыслом занимаются совершенно легально. Впрочем, искушенных туристов это не впечатляет.



Фото: ru.delfi.lt

«В этой агроусадьбе мы были два года назад с экскурсией, — сообщила жительница Вильнюса Аушра. — Отжившее дело. Похоже на HBH возле Паланги. Та усадьба входила в программу: гиды были обязаны туда везти, потому что это было по пути к укреплениям времен Второй мировой войны. Мы ехали в феврале, каналы не действовали, так нужно было людей чем-то занять. Местный гид рассказывал много о стране, ценах на квартиры, налогах».

Агротуристический комплекс переполнен скульптурами из дерева: на его территории регулярно проходит пленэр резчиков по дереву, в котором принимают участие и литовские мастера.



Фото: ru.delfi.lt

Видимо, поэтому на территории комплекса можно увидеть скульптуру и «короля белых русинов» Кальмана с супругой, и потрескавшегося от времени и непогоды зеленолицего, по всей видимости, мечника со щитом, на котором вырезан герб Гедиминовичей «Колюмны».

Статуя последнего находится рядом со входом в ресторан «Замок Зеваны». Зевана у западных славян, она же Диана у древних римлян, — это богиня охоты и рыбалки. Наряду с рестораном имени богини на территории комплекса есть и домик Бабы Яги, и статуя бога Святобора, выдолбленная из ствола дерева, в которое попала молния. Сотрудники комплекса уверяют, что благодаря этому скульптура исполняет желания.



Фото: ru.delfi.lt

Мифологией пропитан каждый уголок агротуристического комплекса. Частью «маёнтка» является и историко-культурный комплекс «Гродненская крепость — Партизанский лагерь», созданный, как уверяет сайт объекта, по воспоминаниям ветеранов и при помощи профессиональных музейных работников. «Партизанский лагерь» призван давать «полное и достоверное представление о том, как здесь жили и воевали во времена Первой и Второй мировой войны».



Фото: ru.delfi.lt

Это иллюстрирует зенитная позиция 1914−1915 гг., три землянки, медсанчасть, типография и командный пункт с КПП и скульптурой командира отряда, а также «лесная школа» и столовая под навесом без стен.

Приезжающих в «Партизанский лагерь» туристов встречает плакат «Родина-Мать зовет». Родина-Мать указывает рукой на реактивный истребитель СУ-24 с номером «76» на борту, соседствующий в музее боевой техники под открытым небом с транспортником АН-26, танком Т-34 и боевой машиной «Катюша».



Фото: ru.delfi.lt

Кроме экскурсии по территории комплекса, потенциальным туристам предлагают стать участником игры «Зарница», пострелять по мишени из лазерного оружия и арендовать костюмы для фотосессии.



Фото: ru.delfi.lt

«Сюда приезжают из Латвии как на частичку своей родины, Советского Союза, и очень благодарны, что мы тут храним это наследие, — не скрывала гордости экскурсовод в гимнастерке защитного цвета. — Из России очень много туристов специально привозят своих детей. Мы разговорились с одной женщиной, она сказала, что за время ельцинской эпохи историю переписали до такой степени, что про войну — лишь два абзаца. Два абзаца! В последнее время там идет волна патриотизма, люди с благодарностью говорят: «Мы привозим детей, чтоб они этого не забывали».



Фото: ru.delfi.lt

Приезжают в «Партизанский лагерь» и инакомыслящие туристы. Впрочем, с упоминающими Армию Крайову или лесных братьев у экскурсоводов разговор короткий.

«Если начинаются политические баталии, какие-то дискуссии, мы говорим: «Тут музей», — сообщила экскурсовод. — Наша задача — показать, что партизаны не только здесь освобождали, но еще и помогли освободить не только Польшу, но и страны Европы».



Фото: ru.delfi.lt

Про фольварк в Каролино: Это частные лошади, просим не фотографировать

В пяти километрах от «маёнтка Каробчыцы» располагается «Каралінскі фальварак Тызенгаўза». Несмотря на то, что «маёнтак» (имение) и «фальварак» (усадьба) являются синонимами, Каролино значительно уступает в размерах Коробчицам. Зато история фольварка существенно богаче.



Фото: ru.delfi.lt

В XV веке землями, на которых расположено Каролино, владел влиятельный татарский род. Со временем усадьба перешла в руки графа Антония Тизенгауза, задумавшего построить здесь дворцово-парковый комплекс. Грандиозные планы графа были реализованы энтузиастами лишь в начале XXI века. Так в Каролинском фольварке появились конюшня, ветряная мельница, музей и пять домов для проживания туристов.

«У нас агротуризм — это такой бизнес, где бизнесмены не платят никаких налогов, кроме условных 10 евро в год. Это единовременный налог, — сообщили в Гродненском облисполкоме. — У нас 330 агроусадеб в области, и все они платят 10 евро в год. Хочешь заниматься агротуризмом — приходишь в сельсовет, оформляешь документы, платишь раз в год 10 евро — и можешь заниматься агротуризмом. Если не нарушаешь закон, всё будет нормально. Для чего это делается? Первая задача — оживить село. Таким образом наводится порядок, строятся дороги. Прибыль вторична, поскольку прибыль остаётся у человека, который кормит свою семью».



Фото: ru.delfi.lt

«Туристов достаточно, — заверила сотрудница агроусадьбы, проводившая по фольварку экскурсию. — Первые места традиционно занимают Литва, Польша и Россия. Они приезжают сюда на один день, некоторые — на неделю. В России длинные новогодние праздники, поэтому на все новогодние каникулы мы загружены россиянами».

Во второй половине сентября фольварк пустовал. Усадебную тишину нарушали лишь моторы самолетов, взлетающих с аэродрома Каролино, находящегося рядом с фольварком, за речкой Татаркой, напоминающей о прежних владельцах этих земель. Впрочем, по утверждениям сотрудников усадьбы, присутствие гостей не поддается прогнозированию.



Фото: ru.delfi.lt

«Каждые выходные что-то происходит, — сообщила экскурсовод. — Может быть, что сразу примем группу 20 человек, а может, что и одного не примем за неделю, за месяц. Тут как повезёт».

Двухместный номер в доме «Родовое гнездо» обходится туристам в 90 белорусских рублей (примерно 37 евро). Отдельно (10 рублей — 4 евро) оплачивается завтрак, состоящий из каши, омлета, яичницы, сырников или блинчиков, мясной нарезки, чая или кофе. Обед стоит на 2 евро дороже завтрака. Повар местный, усадебный, самогонка — тоже.



Фото: ru.delfi.lt

Из Гродно турист до агроусадьбы может добраться на такси — это обойдется ему примерно в 4 евро. Могут привезти и хозяева усадьбы, но нужно договариваться по времени, потому что они работают в городе.

По словам сотрудников облисполкома, в основном владельцами агроусадеб являются либо пенсионеры, либо люди среднего возраста, для которых, как правило, усадьбы — не основное место работы, а дополнительный источник доходов.

«Им предоставлены беспрецедентные льготы, официально им разрешено проводить банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки, экскурсии, абсолютно все. Раньше это было под вопросом, — сообщила сотрудница Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева. — Отчетность у них такая: сколько показали, столько показали. Мы прекрасно понимаем, что это можно умножить в три-четыре раза. Прибыль они не декларируют и ничего с этого не платят. В прошлом году, когда пересматривали законодательство, было много предложений, и мы даже брали литовский сценарий: если объект агротуризма зарабатывает, например, 50 000 евро, он платит один налог, если зарабатывает 51 000 евро — другой налог. Мы от этого отказались, оставили все как есть, чтобы привлечь людей, чтобы они занимались этим ремеслом, чтобы они были заняты в экономике».



Фото: ru.delfi.lt

Двухэтажный музей в агроусадьбе Каролино представляет быт хозяев и прочих обитателей фольварка: жизнь первых иллюстрируют бюро и картинная галерея, вторых — телега, ткацкий станок, обязательные свиньи под лавкой у печи, жернова, пилы и серпы. Туристам, любящим активный отдых, владельцы усадьбы в летнее время предлагают выйти на сенокос.

Зимой гости фольварка тоже не скучают. «У нас есть сани, детские санки «лядзянкі». Зимы у нас, правда, бесснежные. Разводим рыбу», — сообщила сотрудница усадьбы.

На территории фольварка находится и конюшня: владельцы практикуют иппотерапию — лечебную верховую езду. Однако если поездки на лошадях гостям фольварка доступны, то фотосессии с ними — нет.

«Это частные лошади, просим не фотографировать», — отрезала девушка, присматривавшая за живым транспортом.