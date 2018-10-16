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"Отжившее дело". Литовцы про агроусадьбы Гродненской области, куда они едут по безвизу
Жители Литвы вместе с россиянами и поляками составляют тройку лидеров среди иностранцев, которые приезжают в Гродненскую область по безвизу. При этом интуристы посещают не только областной центр и исторические достопримечательности, но и около 40 агротуристических комплексов и усадеб, расположенных в безвизовой зоне.
Про агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы»
В пяти километрах от Гродно расположен агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», основанный сотрудниками Гродненского мясокомбината.
Потенциальным туристам обещают широкий спектр разнообразных услуг: на территории 54 гектара наряду с дендропарком, смело названным «Лукоморье», небольшим зоопарком, кузницей, конюшней и детскими площадками есть ресторан и кафе. Гостиницы, правда, нет, зато в наличии — собственный цех самогоноварения.
«Маёнтак» является одним из восьми предприятий на территории Беларуси, где этим промыслом занимаются совершенно легально. Впрочем, искушенных туристов это не впечатляет.
«В этой агроусадьбе мы были два года назад с экскурсией, — сообщила жительница Вильнюса Аушра. — Отжившее дело. Похоже на HBH возле Паланги. Та усадьба входила в программу: гиды были обязаны туда везти, потому что это было по пути к укреплениям времен Второй мировой войны. Мы ехали в феврале, каналы не действовали, так нужно было людей чем-то занять. Местный гид рассказывал много о стране, ценах на квартиры, налогах».
Агротуристический комплекс переполнен скульптурами из дерева: на его территории регулярно проходит пленэр резчиков по дереву, в котором принимают участие и литовские мастера.
Видимо, поэтому на территории комплекса можно увидеть скульптуру и «короля белых русинов» Кальмана с супругой, и потрескавшегося от времени и непогоды зеленолицего, по всей видимости, мечника со щитом, на котором вырезан герб Гедиминовичей «Колюмны».
Статуя последнего находится рядом со входом в ресторан «Замок Зеваны». Зевана у западных славян, она же Диана у древних римлян, — это богиня охоты и рыбалки. Наряду с рестораном имени богини на территории комплекса есть и домик Бабы Яги, и статуя бога Святобора, выдолбленная из ствола дерева, в которое попала молния. Сотрудники комплекса уверяют, что благодаря этому скульптура исполняет желания.
Мифологией пропитан каждый уголок агротуристического комплекса. Частью «маёнтка» является и историко-культурный комплекс «Гродненская крепость — Партизанский лагерь», созданный, как уверяет сайт объекта, по воспоминаниям ветеранов и при помощи профессиональных музейных работников. «Партизанский лагерь» призван давать «полное и достоверное представление о том, как здесь жили и воевали во времена Первой и Второй мировой войны».
Это иллюстрирует зенитная позиция 1914−1915 гг., три землянки, медсанчасть, типография и командный пункт с КПП и скульптурой командира отряда, а также «лесная школа» и столовая под навесом без стен.
Приезжающих в «Партизанский лагерь» туристов встречает плакат «Родина-Мать зовет». Родина-Мать указывает рукой на реактивный истребитель СУ-24 с номером «76» на борту, соседствующий в музее боевой техники под открытым небом с транспортником АН-26, танком Т-34 и боевой машиной «Катюша».
Кроме экскурсии по территории комплекса, потенциальным туристам предлагают стать участником игры «Зарница», пострелять по мишени из лазерного оружия и арендовать костюмы для фотосессии.
«Сюда приезжают из Латвии как на частичку своей родины, Советского Союза, и очень благодарны, что мы тут храним это наследие, — не скрывала гордости экскурсовод в гимнастерке защитного цвета. — Из России очень много туристов специально привозят своих детей. Мы разговорились с одной женщиной, она сказала, что за время ельцинской эпохи историю переписали до такой степени, что про войну — лишь два абзаца. Два абзаца! В последнее время там идет волна патриотизма, люди с благодарностью говорят: «Мы привозим детей, чтоб они этого не забывали».
Приезжают в «Партизанский лагерь» и инакомыслящие туристы. Впрочем, с упоминающими Армию Крайову или лесных братьев у экскурсоводов разговор короткий.
«Если начинаются политические баталии, какие-то дискуссии, мы говорим: «Тут музей», — сообщила экскурсовод. — Наша задача — показать, что партизаны не только здесь освобождали, но еще и помогли освободить не только Польшу, но и страны Европы».
Про фольварк в Каролино: Это частные лошади, просим не фотографировать
В пяти километрах от «маёнтка Каробчыцы» располагается «Каралінскі фальварак Тызенгаўза». Несмотря на то, что «маёнтак» (имение) и «фальварак» (усадьба) являются синонимами, Каролино значительно уступает в размерах Коробчицам. Зато история фольварка существенно богаче.
В XV веке землями, на которых расположено Каролино, владел влиятельный татарский род. Со временем усадьба перешла в руки графа Антония Тизенгауза, задумавшего построить здесь дворцово-парковый комплекс. Грандиозные планы графа были реализованы энтузиастами лишь в начале XXI века. Так в Каролинском фольварке появились конюшня, ветряная мельница, музей и пять домов для проживания туристов.
«У нас агротуризм — это такой бизнес, где бизнесмены не платят никаких налогов, кроме условных 10 евро в год. Это единовременный налог, — сообщили в Гродненском облисполкоме. — У нас 330 агроусадеб в области, и все они платят 10 евро в год. Хочешь заниматься агротуризмом — приходишь в сельсовет, оформляешь документы, платишь раз в год 10 евро — и можешь заниматься агротуризмом. Если не нарушаешь закон, всё будет нормально. Для чего это делается? Первая задача — оживить село. Таким образом наводится порядок, строятся дороги. Прибыль вторична, поскольку прибыль остаётся у человека, который кормит свою семью».
«Туристов достаточно, — заверила сотрудница агроусадьбы, проводившая по фольварку экскурсию. — Первые места традиционно занимают Литва, Польша и Россия. Они приезжают сюда на один день, некоторые — на неделю. В России длинные новогодние праздники, поэтому на все новогодние каникулы мы загружены россиянами».
Во второй половине сентября фольварк пустовал. Усадебную тишину нарушали лишь моторы самолетов, взлетающих с аэродрома Каролино, находящегося рядом с фольварком, за речкой Татаркой, напоминающей о прежних владельцах этих земель. Впрочем, по утверждениям сотрудников усадьбы, присутствие гостей не поддается прогнозированию.
«Каждые выходные что-то происходит, — сообщила экскурсовод. — Может быть, что сразу примем группу 20 человек, а может, что и одного не примем за неделю, за месяц. Тут как повезёт».
Двухместный номер в доме «Родовое гнездо» обходится туристам в 90 белорусских рублей (примерно 37 евро). Отдельно (10 рублей — 4 евро) оплачивается завтрак, состоящий из каши, омлета, яичницы, сырников или блинчиков, мясной нарезки, чая или кофе. Обед стоит на 2 евро дороже завтрака. Повар местный, усадебный, самогонка — тоже.
Из Гродно турист до агроусадьбы может добраться на такси — это обойдется ему примерно в 4 евро. Могут привезти и хозяева усадьбы, но нужно договариваться по времени, потому что они работают в городе.
По словам сотрудников облисполкома, в основном владельцами агроусадеб являются либо пенсионеры, либо люди среднего возраста, для которых, как правило, усадьбы — не основное место работы, а дополнительный источник доходов.
«Им предоставлены беспрецедентные льготы, официально им разрешено проводить банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки, экскурсии, абсолютно все. Раньше это было под вопросом, — сообщила сотрудница Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева. — Отчетность у них такая: сколько показали, столько показали. Мы прекрасно понимаем, что это можно умножить в три-четыре раза. Прибыль они не декларируют и ничего с этого не платят. В прошлом году, когда пересматривали законодательство, было много предложений, и мы даже брали литовский сценарий: если объект агротуризма зарабатывает, например, 50 000 евро, он платит один налог, если зарабатывает 51 000 евро — другой налог. Мы от этого отказались, оставили все как есть, чтобы привлечь людей, чтобы они занимались этим ремеслом, чтобы они были заняты в экономике».
Двухэтажный музей в агроусадьбе Каролино представляет быт хозяев и прочих обитателей фольварка: жизнь первых иллюстрируют бюро и картинная галерея, вторых — телега, ткацкий станок, обязательные свиньи под лавкой у печи, жернова, пилы и серпы. Туристам, любящим активный отдых, владельцы усадьбы в летнее время предлагают выйти на сенокос.
Зимой гости фольварка тоже не скучают. «У нас есть сани, детские санки «лядзянкі». Зимы у нас, правда, бесснежные. Разводим рыбу», — сообщила сотрудница усадьбы.
На территории фольварка находится и конюшня: владельцы практикуют иппотерапию — лечебную верховую езду. Однако если поездки на лошадях гостям фольварка доступны, то фотосессии с ними — нет.
«Это частные лошади, просим не фотографировать», — отрезала девушка, присматривавшая за живым транспортом.
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