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В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018

17.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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8 октября 2018 13:40 3267

В Солигорске байкеры закрыли мотосезон - 2018

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

6 октября 2018 г. в г. Солигорске состоялось официальное закрытие мотосезона — 2018. Участники в этот раз собрались на АЗС «Белнефтехим» (в направлении 1 РУ). Друзья встречали друг друга с улыбками на лице.

В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018

Традиционно участники закрытия сезона проехали мотопарадом по городу, чтобы рассказать всем о том, что мотоциклисты уходят «зимовать».

В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018

Колонна из мотоциклов тянулась от стадиона «Строитель» практически до кольца. В этом году погода порадовала участников закрытия. Байкеры в сопровождении ГАИ продолжили движение по городу, тем самым ознаменовав закрытие мотосезона — 2018 в городе Солигорске.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
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8 октября 2018 13:40 3267 В Солигорске байкеры закрыли мотосезон - 2018 ...
 
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