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В Солигорске байкеры закрыли мотосезон — 2018
17.10.2018 — Разное | Soligorsk News
8 октября 2018 13:40 3267
В Солигорске байкеры закрыли мотосезон - 2018
6 октября 2018 г. в г. Солигорске состоялось официальное закрытие мотосезона — 2018. Участники в этот раз собрались на АЗС «Белнефтехим» (в направлении 1 РУ). Друзья встречали друг друга с улыбками на лице.
Традиционно участники закрытия сезона проехали мотопарадом по городу, чтобы рассказать всем о том, что мотоциклисты уходят «зимовать».
Колонна из мотоциклов тянулась от стадиона «Строитель» практически до кольца. В этом году погода порадовала участников закрытия. Байкеры в сопровождении ГАИ продолжили движение по городу, тем самым ознаменовав закрытие мотосезона — 2018 в городе Солигорске.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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8 октября 2018 13:40 3267 В Солигорске байкеры закрыли мотосезон - 2018 ...
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