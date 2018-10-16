

В Солигорске байкеры закрыли мотосезон - 2018 Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

6 октября 2018 г. в г. Солигорске состоялось официальное закрытие мотосезона — 2018. Участники в этот раз собрались на АЗС «Белнефтехим» (в направлении 1 РУ). Друзья встречали друг друга с улыбками на лице.

Традиционно участники закрытия сезона проехали мотопарадом по городу, чтобы рассказать всем о том, что мотоциклисты уходят «зимовать».





































Колонна из мотоциклов тянулась от стадиона «Строитель» практически до кольца. В этом году погода порадовала участников закрытия. Байкеры в сопровождении ГАИ продолжили движение по городу, тем самым ознаменовав закрытие мотосезона — 2018 в городе Солигорске.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».