В Москве задержали вице-премьера Крыма



Виталий Нахлупин. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Источникв руководстве Крыма связал задержаниес ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог, рассказал РБК источник в МВД.Официально задержание Нахлупина силовики и власти Крыма пока не комментируют.Кроме того утром в среду, 17 октября, прошли выемки в комитете конкурентной политики Крыма, и в службе Автомобильных дорог Крыма, рассказал РБК источник в республиканском МВД.Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в Службе автодорог Крыма.— сказал источник. Представитель Службы автодорог Крыма не ответила на звонки РБК. Федеральный чиновник сказал РБК, выемки прошли и в «Крымэнерго».В пресс-службе УФСБ по Крыму на вопрос РБК о проведении обысков в ряде ведомств региона, а также о задержании Нахлупина сообщили, что не комментируют информацию.На момент публикации материала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко не ответила на звонки