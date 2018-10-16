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В Москве задержали вице-премьера Крыма
Виталий Нахлупин. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
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Официально задержание Нахлупина силовики и власти Крыма пока не комментируют.
Кроме того утром в среду, 17 октября, прошли выемки в комитете конкурентной политики Крыма, и в службе Автомобильных дорог Крыма, рассказал РБК источник в республиканском МВД.
Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в Службе автодорог Крыма. «Все оцеплено ОМОНом», — сказал источник. Представитель Службы автодорог Крыма не ответила на звонки РБК. Федеральный чиновник сказал РБК, выемки прошли и в «Крымэнерго».
В пресс-службе УФСБ по Крыму на вопрос РБК о проведении обысков в ряде ведомств региона, а также о задержании Нахлупина сообщили, что не комментируют информацию.
На момент публикации материала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко не ответила на звонки
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В Москве задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова.
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