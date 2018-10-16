В Петербурге зверски убита 21-летняя российская порнозвезда



Андрей Деменков

A massive manhunt is underway for a Russian playboy Andrey "Bluebeard" Demenkov, who’s accused of battering his pornstar girlfriend Olga Kudrova to death. https://t.co/ScovBDlCZx pic.twitter.com/UzUzTuHq9v — Canoe (@Canoe) 19 сентября 2018 г.



В Петербурге ищут последователя «Синей бороды». Кости у девушек по вызову переломаны, уже дошло до убийства https://t.co/1psr9IQulq pic.twitter.com/Aa2AL89zcZ — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 14 сентября 2018 г.



В Санкт-Петербурге местного жителя, обвиненного в убийстве российской порноактрисы, уроженки города Удомля Тверской области, подозревают еще минимум в пяти преступлениях в отношении девушек.32-летний местный житель, сын известного питерского бизнесмена, объявлен в розыск после того, как в начале сентября в его квартире было обнаружено тело 21-летней Кудровой, которая работала в эскорт-агентстве и снималась в порнороликах. Свою карьеру в порно Ольга начала только в 2018 году, на тот момент она уже работала в агентстве эскорт-услуг. Кудрова снималась под такими псевдонимами, как Eva C, Eva Kay, Eva Kays. В начале 2018 года Ольга родила сына.Как выяснили следователи, ее убийца Деменков подозревается в избиении еще пяти женщин. Он долгое время избегал уголовного преследования, так как угрожал своим жертвам, но после убийства девушки перестали молчать. Мужчину уже окрестили в соцсетях и СМИ "Синей бородой".Убийство Ольги Кудровой произошло 4 сентября. В тот день в квартире Деменкова в доме N11 по Большой Разночинной улице в Санкт-Петербурге было обнаружено тело избитой и утопленной в ванне 21-летней девушки.Как выяснилось, бежавший с места преступления Андрей Деменков забил девушку тупым предметом, нанеся ей более 100 ударов. По словам следователей, все внутренние органы, руки и ноги девушки были перебиты. А затем уже бездыханное тело Деменков отнес в ванну, вероятно, пытаясь сымитировать утопление. Что стало причиной зверского убийства, неизвестно. Однако в день смерти Ольга сообщила своим родным, что должна встретиться с мужчиной, которого любит.Соседи уверяют, что два дня подряд из квартиры доносились крики. Руководство ТСЖ позвонило в полицию.Деменкова уже обвиняли в изнасиловании в 2017 году, но тогда он получил лишь условное наказание за нанесение побоев. Судя по его странице в "ВКонтакте", этот мужчина отличается специфическим характером. Среди опубликованных им цитат на страницах: "Не верь женщинам" и "Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть".Как удалось выяснить журналистам, отцом Деменкова является бывший сотрудник отдела УБЭП ГУВД Петербурга, также ранее судимый, сообщается в расследовании программы "Человек и закон" Первого канала. В настоящий момент он занимается юридическими консультациями. По его ли протекции или кого-то другого, но Деменков-младший некоторое время назад устроился на работу в компанию "Газпром", на высокую должность с зарплатой 300 тысяч рублей. Впрочем, вскоре его оттуда уволили. После этого Демкенков стал работать в сети винных магазинов. Кстати, его мать является владелицей такого магазина.Журналисты также рассказали о садистских наклонностях молодого человека, о чем поведали две девушки, с которыми Деменков ранее поступал похожим образом - знакомился в Сети, приглашал жить вместе, потом отбирал паспорт и периодически избивал. Судя по показаниям одной из его сожительниц, Деменков часто и беспричинно набрасывался на нее и жестоко избивал, много пил и употреблял наркотики.Всего же известно о пяти пострадавших. Одна из бывших девушек Деменкова заявила, что скрываться от следствия своему сыну, скорее всего, помогают родители.