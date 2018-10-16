



«Газета.Ру»

Политически говорить о России и Украине как о братских странах, а о русских и украинцах как о братских народах сейчас еще менее оправданно, чем о единой вере. Вера у православных двух стран как раз пока все-таки единая. А вот идущая более четырех лет (уже даже дольше, чем Великая Отечественная) латентная война на Украине не оставляет шансов на скорое возобновление не то что братских, но хотя бы просто добрососедских отношений между двумя государствами.По сути, отношения внутри славянского мира отброшены на три с половиной века назад, к моменту бесконечных войн, которые вела Российская империя в середине ХVII века за обладание территориями нынешних Украины и Беларуси.Но проблема даже не в церковном расколе (вера в любом случае — личный выбор каждого человека, при этом Россия — светское многонациональное государство, а не православная империя). Проблема в том, что у россиян практически не остается поводов для национальной гордости.Да, мы по праву можем гордиться победой советских людей, наших отцов, дедов и уже даже прадедов над фашизмом. Но это случилось 73 года назад.Страны, которая одержала ту великую победу, уже нет более четверти века, а бывшие братские республики не в состоянии ужиться друг с другом. Более того, некоторые из них уже давно находятся фактически по другую сторону баррикад по отношению к России — в НАТО.После распада СССР Россия не создала ни одного всемирно известного бренда, хотя бы такого, как автомат Калашникова. Гордиться нашими миллиардерами и их миллиардами? Космосом? Он был одним из главных предметов гордости советского народа, а сейчас все чаще оборачивается позором очередных аварий.Спорт перестал быть предметом национальной гордости на волне допинговых скандалов и историй вроде той, из-за которой фамилии Кокорин и Мамаев выучили даже крайне далекие от футбола и спорта вообще люди. Сама футбольная сборная радует россиян в этом году, но четвертьфинал на домашнем чемпионате мира — это не чемпионство и даже не высшее достижение отечественного футбола за всю его историю.У нас нет лучшей в мире прикладной науки. Лучшего в мире образования. Лучшей в мире или просто выдающейся медицины. Лучшего в мире балета. Лучших в мире дорог.Остаются два главных союзника России — армия и флот. Но постоянно гордиться оружием на фоне падения доходов и проблем в отношениях даже с ближайшими соседями как-то не очень получается.Опять же, весь этот милитаристский угар, вроде бы охвативший умы российских обывателей — больше словесная бравада, нежели глубокие убеждения и тем более готовность жить по ним.Да, Россию в мире сегодня боятся. Да, «русские хакеры» и агенты спецслужб, если верить западным СМИ и некоторым тамошним политикам, буквально вездесущи и всемогущи. Только это какая-то очень сомнительная почва для национальной гордости. Если россияне могут взломать серверы любой международной организации и «выбрать себе» президента США, где же профиты от этих сверхспособностей?Те самые духовные скрепы, про которые в России так любят говорить, начинают ржаветь и гнуться уже в буквальном смысле.