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Чемпионат мира по борьбе стартует в Будапеште: как готовится белорусская женская команда

17.10.2018 12:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по борьбе стартует в Будапеште 20 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Чемпионат мира по борьбе стартует в Будапеште: как готовится белорусская женская команда

Наша женская национальная команда выступит во всех 10 весовых категориях. В выездном составе значатся и двукратная чемпионка мира Ванесса Каладинская и призер Рио Мария Мамашук, а также лидер сборной Василиса Марзолюк, которая едет в Венгрию исключительно за медалью.

Чемпионат мира по борьбе стартует в Будапеште: как готовится белорусская женская команда

Первые олимпийские лицензии борцы начнут разыгрывать в 2019 году на мировом форуме в Астане. Путевки на игры в Токио получат спортсмены занявшие места с 1 по 5. Сегодня белоруски едут на разведку.

Чемпионат мира по борьбе стартует в Будапеште: как готовится белорусская женская команда

Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:
Мы хотим обойтись без травм, посмотреть наших соперников, но победу и медали никто не отменял. Я не знаю человека, во всяком случае в нашей команде, который бы ехал просто бороться. Нет у борцов такого, я поеду и там что будет. Нет. Внутри они ставят цели.

23 октября первыми среди белорусок на ковер выйдут Залина Сидакова и Екатерина Гончар.

 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по борьбе стартует в Будапеште 20 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Наша женская национальная команда выступит во всех...
 
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