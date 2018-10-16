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200 работников завода в Бресте эвакуировали из-за минометной мины

17.10.2018 12:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Бресте работников завода эвакуировали из-за минометной мины.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось утром шестнадцатого октября. На территории ОАО «БЭМЗ» был обнаружен предмет, который был похож на боеприпас.

Были эвакуированы 200 работников завода.

На место инцидента прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Оказалось, что находка – это минометная мина 81 мм.

Снаряд был уничтожен.

В конце сентября рыбачивший в Днепре мужчина нашел авиабомбу (читать далее).

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте работников завода эвакуировали из-за минометной мины. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие...
 
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