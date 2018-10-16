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200 работников завода в Бресте эвакуировали из-за минометной мины
Новости Беларуси. В Бресте работников завода эвакуировали из-за минометной мины.
Как
Были эвакуированы 200 работников завода.
На место инцидента прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Оказалось, что находка – это минометная мина 81 мм.
Снаряд был уничтожен.
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Новости Беларуси. В Бресте работников завода эвакуировали из-за минометной мины. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие...
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