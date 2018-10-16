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Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

17.10.2018 12:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Боксеры на этой неделе провели в Минске тестовый турнир к Европейским играм – Международные состязания памяти Виктора Ливинцева, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

За кулисами спортивного турнира корреспондент СТВ Юлия Силипицкая разбиралась, когда у нас появятся новые олимпийские призеры и где их искать.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Наверняка каждый мальчишка и даже девчонка имеют в своей детской истории не один кулачный поединок.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Не зная правил они боксируют – без перчаток и шлема, а ведь это и есть бокс, который был хорошо известен еще древним грекам.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Юлия Силипицкая, СТВ:
Бокс был включен в программу Олимпийских игр в 688 году до нашей эры. Это были античные Олимпийские игры. Спустя тысячелетия интерес к этому виду спорта у всего мира не угас, однако белорусских мастеров кожаной перчатки можно пересчитать по пальцам. Почему?

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
В первую очередь, утрачены очень многие традиции белорусского и советского бокса. При Союзе соревнований было очень много. Все общались друг с другом на пространстве Советского Союза практически по два-три раза в месяц.

Бесспорно, витеблянин Вячеслав Яновский – недосягаемый олимп. В 1988 году в Сеуле он стал обладателем золота, но это было в СССР. Известных белорусских боксеров, но без лавровых венков, заметно больше, среди них Тихомолов, Торбик, Бередюк – на этом список не заканчивается.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Магомед Арипгаджиев суверенной Беларуси принес олимпийское серебро. А после удвоил афинскую славу Виктор Зуев.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

И снова регион – Витебск. На этом медали пока закончились.

Юлия Силипицкая:
Очень долгое время – 14 лет – не было человека, который мог бы повторить его успех. Сегодня имя такого человека известно и за пределами Беларуси.

Дмитрий Асанов – боксер в третьем поколении – в интервью программе «Неделя спорта» рассуждает о спорте, семье и своих надеждах (читайте об это здесь).

Династия Асановых испытывала на себе разные боксерские веяния.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Правила менялись как перчатки, но всегда спортсмен оставался именно в них. А ведь до середины XVIII века бокс был с голыми кулаками.

Юлия Силипицкая:
В 1867 году в боксе были введены правила маркиза Квинсберри. Именно этот человек одел на спортсменов перчатки.

Бокс – вид спорта хоть и кровавый, но с глубокой культурой. Боксерам запрещается наносить удары ниже пояса, держать друг друга, толкаться, кусаться и плеваться.

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу

Валерий Корнилов:
Мы готовимся в Токио – не во всеоружии, а со знанием своего дела и с достоинством.

Бокс сегодня так и остался кулачным, но теперь это стратегический, тактический и игровой поединок, который под силу только избранным. Возможно, среди победителей в Токио будут и белорусские фамилии.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Боксеры на этой неделе провели в Минске тестовый турнир к Европейским играм – Международные состязания памяти Виктора Ливинцева, сообщили в...
 
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