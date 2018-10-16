|
Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу
Новости Беларуси. Боксеры на этой неделе провели в Минске тестовый турнир к Европейским играм – Международные состязания памяти Виктора Ливинцева, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
За кулисами спортивного турнира корреспондент СТВ Юлия Силипицкая разбиралась, когда у нас появятся новые олимпийские призеры и где их искать.
Наверняка каждый мальчишка и даже девчонка имеют в своей детской истории не один кулачный поединок.
Не зная правил они боксируют – без перчаток и шлема, а ведь это и есть бокс, который был хорошо известен еще древним грекам.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Бесспорно, витеблянин Вячеслав Яновский – недосягаемый олимп. В 1988 году в Сеуле он стал обладателем золота, но это было в СССР. Известных белорусских боксеров, но без лавровых венков, заметно больше, среди них Тихомолов, Торбик, Бередюк – на этом список не заканчивается.
Магомед Арипгаджиев суверенной Беларуси принес олимпийское серебро. А после удвоил афинскую славу Виктор Зуев.
И снова регион – Витебск. На этом медали пока закончились.
Юлия Силипицкая:
Династия Асановых испытывала на себе разные боксерские веяния.
Правила менялись как перчатки, но всегда спортсмен оставался именно в них. А ведь до середины XVIII века бокс был с голыми кулаками.
Юлия Силипицкая:
Бокс – вид спорта хоть и кровавый, но с глубокой культурой. Боксерам запрещается наносить удары ниже пояса, держать друг друга, толкаться, кусаться и плеваться.
Валерий Корнилов:
Бокс сегодня так и остался кулачным, но теперь это стратегический, тактический и игровой поединок, который под силу только избранным. Возможно, среди победителей в Токио будут и белорусские фамилии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услышит ли мировой бокс новые белорусские имена? Рассуждает главный тренер сборной Беларуси по боксу
Новости Беларуси. Боксеры на этой неделе провели в Минске тестовый турнир к Европейским играм – Международные состязания памяти Виктора Ливинцева, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)