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Белорусский боксёр в третьем поколении Дмитрий Асанов: «Не хочется, чтобы мои поражения видел мой отец»
Новости Беларуси. Его манера – игровая с контратакующими действиями. За четыре года белорус Дмитрий Асанов во взрослом боксе провел около 100 боев, 90 из них были победными, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Его начали узнавать после Баку: тогда Дмитрий Асанов смог дойти до финала I Европейских игр.
Дмитрий Асанов, серебряный призер I Европейских игр:
Тяжелый период в белорусском боксе давно канул в лету, и главный тренерский штаб имеет в своем активе почти дюжину перспективных парней.
Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Нужно 10 лет для того, чтобы боксер, находящийся в рядах национальной команды, взошел на олимпийский пьедестал.
Конечно, Дмитрий Асанов – обычный спортсмен, но в его жилах течет боксерская кровь уже три поколения.
Дмитрий Асанов:
Потомственному боксеру при хорошей подготовке не страшны никакие изменения.
Дмитрий Асанов:
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Белорусский боксёр в третьем поколении Дмитрий Асанов: «Не хочется, чтобы мои поражения видел мой отец»
Новости Беларуси. Его манера – игровая с контратакующими действиями. За четыре года белорус Дмитрий Асанов во взрослом боксе провел около 100 боев, 90 из них были...
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