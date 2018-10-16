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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге

17.10.2018 12:53 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.


Вера Лапко. Фото: tennis.by

В матче 2-го круга Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) в двух сетах взяла верх над француженкой Полин Парментье (№ 50 WTA), которая посеяна на турнире под 8-м номером — 7:5, 6:2.

В стартовом поединке Вера Лапко в трех сетах обыграла представительницу Германии Карину Виттхёфт (№ 100 WTA) — 6:4, 5:7, 6:4.

Ранее в парном разряде Вера Лапко также успешно провела стартовый матч. Белоруска вместе с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой взяли верх над дуэтом Ксения Кнолль (Швейцария) / Ирина Бара (Румыния) — 6:7 (2:7), 6:3, 10:6. В четвертьфинале Лапко и Минелла сразятся протв дуэта Екатерина Яшина (Россия) / Акгуль Аманмурадова (Узбекистан).

 
 
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Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.
 
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