В Россонском районе мужчина убил возлюбленную и покончил жизнь самоубийством

Следователи расследуют уголовное дело по факту убийства жительницы Россонского района. Об этом сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

13 октября в одной из деревень Россонщины соседка обнаружила трупы мужчины и женщины. Односельчане утверждают, что между парой регулярно возникали конфликты. Иногда сожитель избивал возлюбленную, но она отказывалась привлекать его к ответственности.

По предварительной версии, ситуация повторилась и в день трагедии. От полученных травм жертва скончалась на месте, а виновник покончил с собой в хозпостройке рядом с домом.

На данный момент допрашиваются свидетели и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото УСК по Витебской области.