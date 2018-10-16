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В Россонском районе мужчина убил возлюбленную и покончил жизнь самоубийством
17.10.2018 — Разное | Герой працы
В Россонском районе мужчина убил возлюбленную и покончил жизнь самоубийством
Следователи расследуют уголовное дело по факту убийства жительницы Россонского района. Об этом сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
13 октября в одной из деревень Россонщины соседка обнаружила трупы мужчины и женщины. Односельчане утверждают, что между парой регулярно возникали конфликты. Иногда сожитель избивал возлюбленную, но она отказывалась привлекать его к ответственности.
По предварительной версии, ситуация повторилась и в день трагедии. От полученных травм жертва скончалась на месте, а виновник покончил с собой в хозпостройке рядом с домом.
На данный момент допрашиваются свидетели и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото УСК по Витебской области.
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В Россонском районе мужчина убил возлюбленную и покончил жизнь самоубийством Следователи расследуют уголовное дело по факту убийства жительницы Россонского...
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