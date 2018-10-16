Схема года: как заработать на крови и поддельных документах

пишет officelife.media По информации правоохранителей, работая главбухом на одном из столичных предприятий, с апреля по май 2016 года женщина сделала бланки справок о зарплате,officelife.media

После увольнения эти бланки легким движением руки превращались в подложные справки. В них говорилось, что она продолжала работать на предприятии.





Справки женщина предъявляла медикам при сдаче крови. Взамен получала деньги, в том числе компенсацию среднего заработка за якобы отработанный день.









Следователи изъяли 30 подложных справок. Женщине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: «подделка документа» и «мошенничество».



