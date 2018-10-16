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Схема года: как заработать на крови и поддельных документах
Следственный комитет Республики Беларусь сообщает, что в Минске возбудили дело в отношении 36-летней женщины.
По информации правоохранителей, работая главбухом на одном из столичных предприятий, с апреля по май 2016 года женщина сделала бланки справок о зарплате,
После увольнения эти бланки легким движением руки превращались в подложные справки. В них говорилось, что она продолжала работать на предприятии.
Справки женщина предъявляла медикам при сдаче крови. Взамен получала деньги, в том числе компенсацию среднего заработка за якобы отработанный день.
Следователи изъяли 30 подложных справок. Женщине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: «подделка документа» и «мошенничество».
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Следственный комитет Республики Беларусь сообщает, что в Минске возбудили дело в отношении 36-летней женщины.
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