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Ирина Хакамада впервые выступит в Минске

17.10.2018 12:46 — Разное | Партизан  
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Попытка Ирины Хакамады-политика выступить в Минске была не самой удачной – ее и Бориса Немцова не впустили в Беларусь.

Ожидать второго визита пришлось ровно 16 лет. Буквально через несколько дней в столичном Дворце спорта в рамках форума «Бизнес-Пробуждение 2.0», организованного при поддержке «Альфа-Бизнеса», выступит Ирина Хакамада – бизнес-тренер.

Тогда, в начале двухтысячных Ирина Хакамада была одним из ярчайших российских политиков. Сегодня ее заслуженно вносят в число самых стильных и эффективных спикеров и экспертов по бизнес-переговорам, а книги Ирины стали бестселлерами. В Минске она выступит с одним из наиболее ярких мастер-классов – «Айкидо деловых переговоров».

Еще одной звездой форума «Пробуждение 2.0» станет мультимиллионер Оскар Хартманн, 35-летний бизнесмен, основатель более 10 компаний с общей капитализацией свыше $5 млрд и личным состоянием около $300 млн. Оскар выступит с мастер-классом «Путь от идеи к миллиарду». Треть этого пути бизнесмен уже прошел.

Также в число топ-спикеров форума войдут основатель «Бизнес молодости» Михаил Дашкиев, основатель самого крупного в СНГ сообщества интернет-предпринимателей Genius Marketing Олесь Тимофеев и основатель компании #Grebenuk Resulting, эксперт по продажам и автор самого дорогого и востребованного в РФ курса «Реальный отдел продаж» Михаил Гребенюк. Все спикеры выступят в Беларуси впервые.

Конференция по росту и развитию предпринимателей «Бизнес-Пробуждение 2.0» состоится 10 ноября в минском Дворце спорта. Ожидается, что ее участниками станут более 3000 бизнесменов из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Организаторы обещают 9 часов практического контента и обучения работающим в современных условиях бизнес-инструментам, пишет bdg.by



 
Теги: Минск
 
 
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Попытка Ирины Хакамады-политика выступить в Минске была не самой удачной – ее и Бориса Немцова не впустили в Беларусь.
 
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