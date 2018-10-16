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Слышали? В магазинах появится белорусская белуга
Как сообщает сайт
«Селец» – единственный белорусский рыбхоз, где ожидают первого потомства белуги. Обычно это происходит по достижении рыбой 20-летнего возраста, но нахождение вблизи Березовской районной электростанции влияет на температуру воды. Становясь теплее, вода позволяет особям созревать значительно быстрее. Специалисты уже отделили самок от самцов, и в течение двух-трех лет рассчитывают получить потомство,
Государственный рыбхоз «Селец» выпускает 90% осетровых рыб в стране и является основным их производителем. Здесь сформировали ремонтно-маточное стадо, что позволяет выращивать рыбу от посадочного материала до товарной продукции. Однако основным видом рыб, выращиваемых в Беларуси, остается форель.
Сегодня деликатесную рыбу выпускают 15 индустриальных рыбоводных комплексов общей мощностью 1200 тонн. По словам Андрея Сергеева, в 2010-2017 годах инвестиции в развитие индустриального рыбоводства составили более 45 млн бел руб.
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Как сообщает сайт Agronews, выращиванием белуги всерьез займется опытный рыбхоз «Селец» (деревня Морможево, Березовский район, Брестская область). Ожидается, что на...
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