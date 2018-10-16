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Слышали? В магазинах появится белорусская белуга

17.10.2018 12:44 — Разное | Партизан  
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Как сообщает сайт Agronews, выращиванием белуги всерьез займется опытный рыбхоз «Селец» (деревня Морможево, Березовский район, Брестская область). Ожидается, что на прилавки белорусских магазинов этот вид рыбы попадет уже в ближайшие годы.



«Селец» – единственный белорусский рыбхоз, где ожидают первого потомства белуги. Обычно это происходит по достижении рыбой 20-летнего возраста, но нахождение вблизи Березовской районной электростанции влияет на температуру воды. Становясь теплее, вода позволяет особям созревать значительно быстрее. Специалисты уже отделили самок от самцов, и в течение двух-трех лет рассчитывают получить потомство, рассказал «Р» начальник отдела рыболовного хозяйства и индустриального рыбоводства Андрей Сергеев.

Государственный рыбхоз «Селец» выпускает 90% осетровых рыб в стране и является основным их производителем. Здесь сформировали ремонтно-маточное стадо, что позволяет выращивать рыбу от посадочного материала до товарной продукции. Однако основным видом рыб, выращиваемых в Беларуси, остается форель.

Сегодня деликатесную рыбу выпускают 15 индустриальных рыбоводных комплексов общей мощностью 1200 тонн. По словам Андрея Сергеева, в 2010-2017 годах инвестиции в развитие индустриального рыбоводства составили более 45 млн бел руб.

Белуга — рыба семейства осетровых. Вид включён в Красную книгу  МСОП. Белугу можно считать самой крупной пресноводной рыбой, поскольку вес наиболее крупных пойманных экземпляров этого вида достигал полутора тонн.

Самки белуги мечут чёрную икру. Икринки белуги крупные, в диаметре они достигают 2,5 миллиметров. Икра белуги считается самой ценной среди всей остальной икры осетровых рыб. Она имеет тёмно-серый цвет с серебристым оттенком, сильный запах и нежный ореховый привкус. До революции лучший приготовленный сорт зернистой белужьей икры назывался «варшавский передел», так как большая часть поставок её шла в Российской империи из Астрахани в Варшаву, а оттуда за границу.

В русском языке существует фразеологизм «реветь белугой», который, однако, не имеет отношения к этой рыбе и связан с громкими звуками, которые издаёт зубатый кит белуха. Все запуталось из-за схожести звучания «имен».

 
 
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Как сообщает сайт Agronews, выращиванием белуги всерьез займется опытный рыбхоз «Селец» (деревня Морможево, Березовский район, Брестская область). Ожидается, что на...
 
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