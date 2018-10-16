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Глава UFC озвучил решение по Хабибу
Чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой UFC.
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«Хабиб остается в UFC. У нас с ним все хорошо. Мы все решим. Очевидно, что он был расстроен и рассержен», - сказал Уайт.
Глава UFC сказал, что у Нурмагомедова был очень эмоциональный бой, несмотря на это, они сумели сохранить хорошие отношения.
«Хабиб отличный парень», - добавил президент.
Уайт отметил, что карьера Зубайры Тухугова в компании пока под вопросом.
Напомним, 6 октября после окончания боя с Макгрегором Нурмагомедов покинул клетку и прыгнул прямо с решетки октагона на представителей команды соперника. Россиянин спровоцировал потасовку с тренером ирландца по джиу-джитсу. В то же время в октагоне Зубайра Тухугов вместе с некоторыми бойцами из команды Хабиба напал на самого Макгрегора.
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Чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой UFC.
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