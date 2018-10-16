Глава UFC озвучил решение по Хабибу





передает Oxu.Az, об этом заявил президент UFC Дэна Уайт. КакOxu.Az, об этом заявил президент UFC Дэна Уайт.





«Хабиб остается в UFC. У нас с ним все хорошо. Мы все решим. Очевидно, что он был расстроен и рассержен», - сказал Уайт.





Глава UFC сказал, что у Нурмагомедова был очень эмоциональный бой, несмотря на это, они сумели сохранить хорошие отношения.





«Хабиб отличный парень», - добавил президент.





Уайт отметил, что карьера Зубайры Тухугова в компании пока под вопросом.





Напомним, 6 октября после окончания боя с Макгрегором Нурмагомедов покинул клетку и прыгнул прямо с решетки октагона на представителей команды соперника. Россиянин спровоцировал потасовку с тренером ирландца по джиу-джитсу. В то же время в октагоне Зубайра Тухугов вместе с некоторыми бойцами из команды Хабиба напал на самого Макгрегора.



