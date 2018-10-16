Более 200 грузовиков не могут попасть из Литвы в Беларусь и Россию

На литовской границе образовалась пробка из грузовиков. Более 200 фур ожидают пропуска в Беларусь и Калининградскую область России, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС .

На самом востребованном среди водителей пограничном переходе в Медининкае (направление на Минск) в очереди по состоянию на 21:00 мск находились 168 фур. На то, чтобы пересечь границу, у них, по прогнозу дирекции контрольно-пропускных пунктов при Министерстве коммуникаций и транспорта балтийской республики, уйдет около 15 часов.

Пробки на этом важном пропускном пункте образуются систематически, на что российская сторона уже обращала внимание литовских коллег. Однако в Литве заявляют, что реконструкция КПП запланирована на 2019 год.

Кроме того, по данным на 21:00 мск в восьмичасовой очереди стоял 41 грузовик на КПП в Шальчининкае (направление на Лиду). На пункте пропуска в Лаворишкесе (направление на Полоцк) в часовой очереди находились семь машин. Еще 12 автомобилей в часовом ожидании стояли на калининградском направлении на КПП в Кибартае. На переходах в Ниде, Панемуне, Рамонишкяе и Райгардасе очередей не было.

Значительное скопление транспорта на литовских КПП на российском и белорусском направлениях обычно образуется в выходные, когда водители завершают рейсы и возвращаются домой, и, как правило, иссякает в рабочие дни.

Не характерные для первых рабочих дней недели очереди в литовской дирекции КПП склонны объяснять подготовкой сферы торговли к будущим рождественским праздникам.