|
В России растет количество физлиц-банкротов
Как сообщает
При этом число потенциальных банкротов в России (с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту) выросло за год на 7,5%: теперь их в девять раз больше, чем уже состоявшихся банкротов, 739 тыс. человек.
По данным Объединенного кредитного бюро на 1 октября, это составляет чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг по
Россияне становятся банкротами в основном по собственному желанию (86% процедур, по которым были открыты данные), кредиторы выступали заявителями на банкротство в 13% дел, а Федеральная налоговая служба лишь в 1%.
Кредиторы за девять месяцев текущего года в результате банкротств граждан смогли вернуть в три раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года, или более 5 млн руб.
Это меньше 1% от общей суммы, внесенной в реестры требований к заемщикам.
Втрое вырос и общий размер имущества должников, до почти 5,2 млн руб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число персональных банкротств россиян выросло в полтора раза за год: сейчас в России более 80 тысяч физлиц-банкротов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)