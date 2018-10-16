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В России растет количество физлиц-банкротов

17.10.2018 12:53 — Разное | Myfin  
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В России растет количество физлиц-банкротов
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как сообщает РБК, общее число обанкротившихся россиян достигло 80,64 тыс. человек. В этом году с января по сентябрь процедуру банкротства начали более 30 тыс. граждан — на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные арбитражных управляющих приводит единый федеральный реестр «Федресурс».

При этом число потенциальных банкротов в России (с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту) выросло за год на 7,5%: теперь их в девять раз больше, чем уже состоявшихся банкротов, 739 тыс. человек.

По данным Объединенного кредитного бюро на 1 октября, это составляет чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг по кредитам составил 1,66 млн руб.

Россияне становятся банкротами в основном по собственному желанию (86% процедур, по которым были открыты данные), кредиторы выступали заявителями на банкротство в 13% дел, а Федеральная налоговая служба лишь в 1%.

Кредиторы за девять месяцев текущего года в результате банкротств граждан смогли вернуть в три раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года, или более 5 млн руб.

Это меньше 1% от общей суммы, внесенной в реестры требований к заемщикам.

Втрое вырос и общий размер имущества должников, до почти 5,2 млн руб.

 
 
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Число персональных банкротств россиян выросло в полтора раза за год: сейчас в России более 80 тысяч физлиц-банкротов.
 
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