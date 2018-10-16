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ВТБ начинает обслуживание карт Мир в Республике Беларусь

17.10.2018 12:49 — Разное | Myfin  
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ВТБ начинает обслуживание карт Мир в Республике Беларусь
ВТБ начинает обслуживание карт «Мир» в Республике Беларусь

Воспользоваться сервисом могут владельцы карт «Мир» любого российского банка. Выдача наличных в банкоматах банка ВТБ (Беларусь) осуществляется в белорусских рублях. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту. Технологическую поддержку проекта обеспечивает процессинговая компания «МультиКарта».

«Реализованный ВТБ при поддержке Национальной системы платежных карт сервис расширяет возможности использования карт «Мир» и облегчает клиентам проведение финансовых операций на территории Беларуси», – комментирует Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.

«Использование преимуществ Группы ВТБ позволяет нам предлагать клиентам инновационные услуги и сервисы. Теперь держатели карточек «Мир», выпущенных любым российским банком, смогут просматривать баланс карт, снимать наличные денежные средства, а также осуществлять переводы между картами «Мир» во всех банкоматах банка ВТБ (Беларусь)», – отметилДмитрий Фролов, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь).

«Ежегодно Беларусь посещают около 200 тысяч российских туристов, среди которых немало держателей национальных платежных карт. Благодаря нашему совместному проекту с ВТБ теперь они смогут выполнять операции при помощи обычных и кобейджинговых карт «Мир» в банкоматах Группы ВТБ. До конца 2019 года мы вместе с партнерами планируем расширить сеть приема карт «Мир» как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС», – отметил Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»).

 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) первым из банков страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы Мир совершать операции по ним в своих банкоматах. В...
 
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