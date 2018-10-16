В минувшую пятницу, 12 октября, на базе ГУДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома» в Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС. Как метко подметила первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Шибут, в этом длинном названии профессии кроется основа благополучия большинства сельхозпредприятий. Ведь именно от мастерства и профессионализма техников-осеменаторов зависит эффективность работы сельхозпредприятий. Без высококачественного приплода не будет ни производственных показателей, ни дохода на счетах хозяйств.









За победу боролись 39 техников-осеменаторов из всех районов Могилевской области, которых Елена Викторовна назвала «золотым фондом работников молочного животноводства». Это грамотные и ответственные специалисты, которые имеют солидный опыт работы и высокие производственные показатели. Конкурсантов в Горках приветствовали генеральный директор РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» В. Витковский, заместитель начальника управления по племенному делу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Т. Барковская, начальник племенного отдела «Белплемжив­объединения» Е. Мороз.













Виктор Иванович сделал небольшой экскурс в историю искусственного осеменения и отметил: «Техник-осеменатор — это очень тяжелый, на мой взгляд, мужской труд, который в основном у нас выполняют женщины. Именно вы, занимаясь селекционно-племенной работой, составляете экономику сельхозпредприятий».

Татьяна Барковская передала поздравления конкурсантам от имени министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца. Она пожелала участникам конкурса не останавливаться на достигнутом, а постоянно совершенствовать свое мастерство.





Конкурс как настоящий праздник

Елена Мороз подчеркнула, что все его участники уже являются победителями, потому что из года в год прославляют Могилевскую область своим добросовестным трудом. При этом на Могилевщине конкурс профмастерства является не только экзаменом, но и настоящим профессиональным праздником, во время которого чествуют победителей и призеров, и многодетных матерей, юбиляров, самых опытных и молодых работников. А в этом году наградили и лучших начальников филиалов, которые на высоком уровне провели районные конкурсы. Забегая вперед, отметим, что без подарков от РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» в этот день не уехал ни один из участников конкурса. А пять многодетных матерей получили вещевые наборы от обкома профсоюза работников АПК.









Даже погода в этот день создавала яркое солнечное настроение и «снимала» волнение участников, чувствовавших себя как студенты на экзамене. Конкурс состоял из нескольких этапов. Первый этап, по признанию конкурсантов, самый сложный. Это письменное тестирование по теории. Причем в одной аудитории на вопросы теста отвечали техники-осеменаторы, а в другой — все начальники районных филиалов РУСПП «Могилевское госплемпредприятие». По словам Виктора Витковского, результаты 6 руководителей признаны неудовлетворительными. В ближайшее время им предстоит ликвидировать свои пробелы в знаниях и пройти испытание еще раз. Затем конкурсанты в течение 4 часов демонстрировали практические навыки профессионального мас­терства и отвечали на вопросы жюри. Многие подготовились настолько основательно, что их рассказы о работе и выполняемых действиях звучали как стихотворения.

В расчет брались также результаты работы в хозяйствах — выход телят на 100 коров. Когда жюри подсчитывало баллы, теоретический мастер-класс по теме «Практические аспекты лечения бесплодия у коров» провел профессор, доктор ветеринарных наук БГСХА Григорий Медведев.





Организаторы не скрывали, что подвести итоги было тяжело. В аудитории собрались победители в своих районах. Лучшим техником-осеменатором Могилевской области стала Валентина Азаренок из ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района, которая набрала максимальные 100 баллов и получила в подарок главный приз — ЖК-телевизор. Стобалльницей на областном конкурсе стала впервые за все 4 года участия в нем. На вторую ступеньку областного пьедестала почета поднялся Василий Федотов из КСУП «Барчицы-­агро» Кировского района, который уступил победительнице всего 1,3 балла. Третье место занял Андрей Козлов из ЗАО «Нива» Шкловского района, в активе которого 97,6 балла. Призеры конкурса повезли домой холодильник и газовую плиту.

Заместитель председателя облсельхозпрода Елена Шибут вручила грамоты и ценные подарки набравшим наивысшие баллы среди самых опытных и молодых техников-осеменаторов. Их получили дебютант областного конкурса Сергей Гаврилин из ОАО «Коптевская Нива», который посвятил этой профессии более 20 лет, и Ольга Солдатенко из Быховского района. Нина Ромашкевич из ОАО «Маслаки» отмечена в номинации «За верность профессии и передачу своих знаний новому поколению». К слову сказать, представители нашего района, в числе которых была и Ирина Пузыревская из КСУП «Племзавод Ленино», выступили достойно, набрав по 97, 96,7 и 95,5 балла.









«Работаешь по инструкции — получишь результат»

Победительница конкурса Валентина Азаренок трудится техником-осеменатором на МТФ «Гигант» уже 12 лет. Под ее опекой внушительное поголовье в 1000 голов. Выход телят на 100 коров у нее 78%. Дипломированный продавец, Валентина Сергеевна пять лет проработала дояркой. Когда предложили освоить новую профессию, решила попробовать и закончила курсы в Горках. Признается, что цели стать первой не ставила, но подготовилась на отлично, проштудировав специальную литературу и конспекты. Когда услышала свою фамилию в качестве победительницы, удивилась. «На конкурсах мы получаем новые знания, все, что нам необходимо в работе. Чтобы достичь успеха, нужно любить животных, добросовестно относиться к своему делу, работать строго по инструкции и не нарушать ее требования даже в мелочах», — сказала Валентина Сергеевна.

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.