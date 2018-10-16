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В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

17.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В минувшую пятницу, 12 октября, на базе ГУДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома» в Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС. Как метко подметила первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Шибут, в этом длинном названии профессии кроется основа благополучия большинства сельхозпредприятий. Ведь именно от мастерства и профессионализма техников-осеменаторов зависит эффективность работы сельхозпредприятий. Без высококачественного приплода не будет ни производственных показателей, ни дохода на счетах хозяйств.

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

За победу боролись 39 техников-осеменаторов из всех районов Могилевской области, которых Елена Викторовна назвала «золотым фондом работников молочного животноводства». Это грамотные и ответственные специалисты, которые имеют солидный опыт работы и высокие производственные показатели. Конкурсантов в  Горках приветствовали генеральный директор РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» В. Витковский, заместитель начальника управления по племенному делу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Т. Барковская, начальник племенного отдела «Белплемжив­объединения» Е. Мороз.

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

Виктор Иванович сделал небольшой экскурс в историю искусственного осеменения и отметил: «Техник-осеменатор — это очень тяжелый, на мой взгляд, мужской труд, который в основном у нас выполняют женщины. Именно вы, занимаясь селекционно-племенной работой, составляете  экономику сельхозпредприятий».

Татьяна Барковская передала поздравления конкурсантам от имени министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца. Она пожелала участникам конкурса не останавливаться на достигнутом, а постоянно совершенствовать свое мастерство.

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

Конкурс как настоящий праздник

Елена Мороз подчеркнула, что все его участники уже являются победителями, потому что из года в год прославляют Могилевскую область своим добросовестным трудом. При этом на Могилевщине конкурс профмастерства является не только экзаменом, но и настоящим профессиональным праздником, во время которого чествуют победителей и призеров, и многодетных матерей, юбиляров, самых опытных и молодых работников. А в этом году наградили и лучших начальников филиалов, которые на высоком уровне провели районные конкурсы. Забегая вперед, отметим, что без подарков от РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» в этот день не уехал ни один из участников конкурса. А пять многодетных матерей получили вещевые наборы от обкома профсоюза работников АПК.

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

Даже погода в этот день создавала яркое солнечное настроение и «снимала» волнение участников, чувствовавших себя как студенты на экзамене. Конкурс состоял из нескольких этапов. Первый этап, по признанию конкурсантов, самый сложный. Это письменное тестирование по теории. Причем в одной аудитории на вопросы теста отвечали техники-осеменаторы, а в другой — все начальники районных филиалов РУСПП «Могилевское госплемпредприятие». По словам Виктора Витковского, результаты 6 руководителей признаны неудовлетворительными. В ближайшее время им предстоит ликвидировать свои пробелы в знаниях и пройти испытание еще раз. Затем конкурсанты в течение 4 часов демонстрировали практические навыки профессионального мас­терства и отвечали на вопросы жюри. Многие подготовились настолько основательно, что их рассказы о работе и выполняемых действиях звучали как стихотворения.

В расчет брались также результаты работы в хозяйствах — выход телят на 100 коров. Когда жюри подсчитывало баллы, теоретический мастер-класс по теме «Практические аспекты лечения бесплодия у коров» провел профессор, доктор ветеринарных наук БГСХА Григорий Медведев.

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

 

Организаторы не скрывали, что подвести итоги было тяжело. В аудитории собрались победители в своих районах. Лучшим техником-осеменатором Могилевской области стала Валентина Азаренок из ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района, которая набрала максимальные 100 баллов и получила в подарок главный приз — ЖК-телевизор. Стобалльницей на областном конкурсе стала впервые за все 4 года участия в нем. На вторую ступеньку областного пьедестала почета поднялся Василий Федотов из КСУП «Барчицы-­агро» Кировского района, который уступил победительнице всего 1,3 балла. Третье место занял Андрей Козлов из ЗАО «Нива» Шкловского района, в активе которого  97,6 балла. Призеры конкурса повезли домой холодильник и газовую плиту.

Заместитель председателя облсельхозпрода Елена Шибут вручила грамоты и ценные подарки набравшим наивысшие баллы среди самых опытных и молодых техников-осеменаторов. Их получили дебютант областного конкурса Сергей Гаврилин из ОАО «Коптевская Нива», который посвятил этой профессии более 20 лет, и Ольга Солдатенко из Быховского района. Нина Ромашкевич из ОАО «Маслаки» отмечена в номинации «За верность профессии и передачу своих знаний новому поколению». К слову сказать, представители нашего района, в числе которых была и Ирина Пузыревская из КСУП «Племзавод Ленино», выступили достойно, набрав по 97, 96,7 и 95,5 балла.

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

В Горках на 17 областном конкурсе профессионального мастерства выбирали лучших работников по искусственному осеменению КРС

 

«Работаешь по инструкции — получишь результат»

Победительница конкурса Валентина Азаренок трудится техником-осеменатором на МТФ «Гигант» уже 12 лет. Под ее опекой внушительное поголовье в 1000 голов. Выход телят на 100 коров у нее 78%. Дипломированный продавец, Валентина Сергеевна пять лет проработала дояркой. Когда предложили освоить новую профессию, решила попробовать и закончила курсы в Горках.  Признается, что цели стать первой не ставила, но подготовилась на отлично, проштудировав специальную литературу и конспекты. Когда услышала свою фамилию в качестве победительницы, удивилась. «На конкурсах мы получаем новые знания, все, что нам необходимо в работе. Чтобы достичь успеха, нужно любить животных, добросовестно относиться к своему делу, работать строго по инструкции и не нарушать ее требования даже в мелочах», — сказала Валентина Сергеевна.

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 

 
 
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В минувшую пятницу, 12 октября, на базе ГУДОВ «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию...
 
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