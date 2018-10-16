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День здоровья начался с большой зарядки

17.10.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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День здоровья начался с большой зарядки
День здоровья, который прошел в субботу в Дрибинской школе, начался с большой музыкальной зарядки на городской площади г.п. Дрибин. Видеосуфлер со светодиодного экрана помогал ребятам синхронизировать движения в единый танец под ритмичную музыку.
В рамках шестого школьного дня День здоровья продолжился для ребят увлекательными спортивными эстафетами, которые прошли на базе школы. Для учащихся начальных классов был организован физкультурный праздник «День туриста», которые провела Ольга Михальчук, классный руководитель 4 «Б» класса. Ребята развивали выносливость, ловкость, интерес к занятиям физической культурой. Школьники во время игры проявили трудолюбие, взаимовыручку и уверенность в своих спортивных способностях.
День здоровья начался с большой зарядки

Учителя физической культуры Виктор Бобров и Александр Демидович организовали и провели соревнования «День многоборья» среди учащихся 5-9-ых классов.
Все участники Дня Здоровья показали свою физическую силу, упорство, продемонстрировали стойкость характера и силу воли.
Школьники, принявшие участие в Дне Здоровья, убедились в пользе и необходимости соблюдения здорового образа жизни, осознали, что физическое здоровье укрепляет дух, помогает поднять настроение.
День здоровья начался с большой зарядки

Валентина ДЕМИДОВИЧ
 
 
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День здоровья, который прошел в субботу в Дрибинской школе, начался с большой музыкальной зарядки на городской площади г.п. Дрибин. Видеосуфлер со светодиодного...
 
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