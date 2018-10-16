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Парламентская делегация КНР посетит Беларусь

17.10.2018 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Парламентская делегация КНР посетит Беларусь

Парламентская делегация во главе с зампредседателя Комитета по социальному строительству Всекитайского собрания народных представителей КНР Жэнь Сяньляном прибывает 17 октября в Беларусь.

Программой визита 18 октября запланированы переговоры в Палате представителей, пишет БЕЛТА.

Китайские парламентарии встретятся с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком. "Стороны обсудят вопросы, касающиеся обмена опытом законотворческой деятельности в социально-экономической сфере, развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между Беларусью и Китаем", – проинформировали в пресс-службе. Визит продлится по 21 октября. Планируется, что китайские парламентарии посетят Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", ОАО "Купалинка" в Солигорске, ознакомятся с белорусским опытом в сфере соцобслуживания, образования и здравоохранения.

 
 
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Парламентская делегация во главе с зампредседателя Комитета по социальному строительству Всекитайского собрания народных представителей КНР Жэнь Сяньляном...
 
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