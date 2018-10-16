В Канаде разрешили выращивать и продавать марихуану





С 17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны. Согласно новому документу, жители, достигшие 18-летнего возраста, могут покупать, продавать, хранить и выращивать коноплю у себя дома.

Канада стала третьей страной в мире, где наркотик стал легальным.

Согласно закону, хранить можно до 30 граммов марихуаны, а выращивать — не более 4 растений конопли для личного пользования.

Теперь купить марихуану можно будет в специальных магазинах, а цену сформируют региональные власти.

За продажу наркотика несовершеннолетним и за нелегальную реализацию марихуаны грозит лишение свободы сроком на 14 лет.

Власти таким образом надеются, что закон поможет уничтожить черный рынок марихуаны и удержать подростков от употребления каннабиса.